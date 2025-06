125-108. Los Pacers liquidan a los Knicks y jugarán sus primeras finales desde el 2000

Redacción Deportes (EE.UU.), 31 may (EFE).- Los Indiana Pacers no dieron este sábado opciones a los New York Knicks de forzar un último partido en el Madison Square Garden y liquidaron las Finales del Este con un contundente 125-108 (4-2), logrando así clasificar para las Finales de la NBA por segunda vez en su historia.

Pascal Siakam, elegido 'MVP' de las Finales del Este, anotó 31 puntos y atrapó 5 rebotes. Tyrese Haliburton aportó 21 puntos, 6 asistencias y 3 robos, mientras que Obi Toppin sumó 18 puntos y 6 rebotes y Andrew Nembhard, que hoy fue la sombra de Jalen Brunson, anotó 14 puntos y robó 6 balones.

Los Pacers lanzaron por encima del 50 % de acierto tanto en tiros de campo (54,1 %) como en triples (51,5 %) y forzaron 17 pérdidas con las que compensaron su debilidad en el rebote.

Para los Knicks, Karl-Anthony Towns anotó 22 puntos y atrapó 14 rebotes, mientras que OG Anunoby fue el máximo anotador con 24.

Los de Nueva York echaron de menos los puntos de Brunson, que se quedó con 19.

Los Pacers disputarán las Finales de la NBA a partir del próximo jueves contra los Oklahoma City Thunder, que se deshicieron de los Minnesota Timberwolves por 4-1 en las Finales del Oeste.

Serán las primeras Finales de la NBA para los Pacers desde el 2000, cuando cayeron derrotados por 4-2 frente a los Los Angeles Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal.

Curiosamente, a esas Finales, las únicas de su historia, también llegaron tras derrotar a los Knicks por 4-2 en el Este.

Esta vez, por su camino han pasado los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo a los que derrotaron 4-1 en primera ronda. Luego los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell -número 1 del Este- a los que superaron 4-2 en semifinales de conferencia.

La serie con los Knicks ha sido titánica, pues los de Nueva York tampoco llegaban a unas Finales del Este desde esas del 2000. Se deshicieron en semifinales de los Boston Celtics, vigentes campeones, e hicieron soñar a Nueva York, que se ha despertado hoy.

Noche de peso en Indianápolis. Los Knicks jugaban con la presión de ganar o morir, mientras que los Pacers querían evitar a toda costa un séptimo partido en el Madison Square Garden.

Los Knicks habían forzado este sexto partido tras disputar un duelo muy serio 48 horas antes, sólidos en defensa y evitando pérdidas con 3-1 abajo en la serie.

Hoy, los Pacers llevaban parte de la lección aprendida. Subieron la presión para forzar y aprovechar pérdidas.

Al descanso, los Pacers superaban por 16-2 a los Knicks en puntos tras pérdidas. Andrew Nembhard fue una lapa para Jalen Brunson, con 5 robos en ese primer tiempo.

Sin embargo, Nueva York se hizo fuerte bajo el aro, con 23 rebotes -incluidos 5 ofensivos de Mitchell Robinson- a 13 de Indiana.

El primer cuarto terminó 25-24. El primer tiempo 58-54. La máxima diferencia para los Pacers fue de apenas 6 puntos, para los Knicks de 5.

El segundo tiempo fue otro cuento. Los Pacers arrancaron con un parcial de 9-0 para ponerse 67-54.

Karl-Anthony Towns salió retratado en la jugada que puso a los Pacers con un +10 por primera vez al fallar dos tiros libres que derivarían en un triple para Aaron Nesmith.

Tom Thibodeau llamó a sus jugadores a filas. Lo volvió a hacer minutos después cuando los Pacers ampliaron a +15 (78-63).

Ese segundo tiempo muerto sí surgió efecto y los Knicks firmaron un parcial de 0-8 que les daba algo de aire, pero al que Indiana respondió con un 9-0.

Al final del tercer cuarto, los Pacers iban 92-77 arriba.

Los Knicks recortaron a 9 puntos al principio del último cuarto, fue lo más cerca de los Pacers que estuvieron. El cuarto se convirtió en un intercambio de canastas, que con el paso de los minutos acercaba a Indiana a las Finales de la NBA.

Con un triple de Nembhard a 4:22 se pusieron con un +19, momento en el que Thibodeau pidió un tiempo muerto a partir del cual los Knicks se entregaron a la desesperación.

De nada sirvió. Tyrese Haliburton metió un triple desde casi 10 metros con el que coronó a los Pacers campeones del Este y volvió loco al Gainbridge Fieldhouse, con Caitlin Clark en primera fila. EFE

(foto)