Simon Yates, del infierno en 2018 al paraíso en 2025

Redacción deportes, 31 may (EFE).- Lo vivido por el británico Simon Yates (Visma Lease a Bike) en Le Finestre en la penúltima etapa del Giro fue "un cuento de hadas" que le permitió redimirse de la catástrofe vivida hace 7 años en el mismo puerto, donde se le escapó la maglia rosa tras una revolución protagonizada entonces por su compatriota Chris Froome.

Aquel año Yates tenía más de 3 minutos de renta sobre sus rivales, pero Froome atacó en Le Finestre, a 80 km de meta, y le birló el Giro cuando era virtual vencedor. Una herida que fue imposible cicatrizar hasta la tarde del 31 de mayo de 2025. Esta vez, el héroe inesperado fue Adam Yates.

"Cuando vi la etapa ya tenía en mente hacer algo aquí y cerrar el capítulo. Me quedé sin palabras por haberlo logrado. Me sentí bien durante toda la carrera, pero nunca sentí que fuera el momento adecuado para demostrarlo. Hoy encontré la oportunidad. Es un cuento de hadas, no puedo creer que lo terminé", dijo en meta el ganador de la Vuelta 2018.

Yates se aprovechó del marcaje entre Isaac Del Toro y Richard Carapaz, en una maniobra táctica de gran resultado, un alarde de inteligencia.

"Ataqué e intenté alejarme de los dos y luego ir a mi propio ritmo. Sabía que estaba muy fuerte y debía intentarlo", comentó.

La hazaña estaba en cierto modo en la mente de Yates, ya que por la mañana fue animado en su equipo para intentarlo en Le Finestre.

"Mis compañeros creyeron en mí y me motivaron. Es un cuento de hadas, no puedo creer que lo haya terminado". He tenido mi mala suerte en las grandes vueltas. Eso sí, no me puedo quejar porque gané la Vuelta. Pero el Giro ha sido mi objetivo durante años. A menudo me he quedado corto, pero no hoy", dijo Yates.

El plan de ataque de Simon Yates tuvo como invitado especial a Wout Van Aert, con una colaboración al final que llevó en volandas al británico hasta meta.

"Teníamos a Van Aert al frente para esa situación, para marcarme a mi el camino. No es la primera vez que demuestra que es el compañero ideal. Es quien amplió la diferencia. Hemos tenido corredores en esa posición todos los días cuando era necesario", empezó explicando.

"Y hoy era necesario. Sin él en el valle y el resto del equipo durante todo el día, no habría sido posible. Todo el equipo estuvo fantástico durante toda la carrera. Fue la guinda del pastel", recalcó. EFE