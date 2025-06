Platense y Huracán disputan una final inédita para el fútbol argentino

Buenos Aires, 31 may (EFE).- Platense y Huracán disputarán este domingo una inédita final del Torneo Apertura del fútbol argentino en busca del primer campeón de la temporada, en un encuentro que se jugará en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En un único partido con 30 minutos de suplementario si no se define en los 90 reglamentarios y luego penales, esta final coronará por primera vez a Platense en 120 años de historia, o le dará a Huracán su primera conquista de torneo desde 1973 y la sexta estrella local para su escudo.

El ‘Calamar’, que se ganó el apodo de ‘Matagigantes’ ya que en fila derrotó a domicilio por 0-1 a Racing en el ‘Cilindro de Avellaneda’ en octavos de final, dejó afuera a River por penaltis (4-2) tras empatar 1-1 en el ‘Monumental’ en tiempo reglamentario en cuartos de final, y eliminar a San Lorenzo en el ‘Nuevo Gasómetro’ tras imponerse por 0-1.

Huracán, en tanto, llegó a la definición en un camino donde dejó atrás a Deportivo Riestra (3-2) como local en octavos de final, triunfo 0-1 a Rosario Central de visitante en cuartos y victoria 5-6 en penaltis ante Independiente en semifinales tras empatar en cero.

Este será el segundo campeón del año ya que Talleres de Córdoba se quedó con la Supercopa Internacional de la temporada, pasada al vencer por penaltis a RIver Plate en una final disputada en marzo en Asunción, que terminó con la conquista para los cordobeses.

El campeón del torneo, además de quedarse con el título logrará el pase a la Copa Libertadores 2026 y la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones a fin de año.

“Confío en mis jugadores, no me pongo a pensar en el árbitro. Es bueno, de los mejores. Yo sé lo que pasó ese día y él también lo sabe, pero eso no me convalida a discutir su designación. Fue certera la decisión. Tendrá que estar a la altura y deberá prepararse como lo haremos nosotros para conducir un partido que verá toda la Argentina”, señaló Frank Darío Kudelka, técnico de Huracán que además logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Favio Orsi, uno de los técnicos de Platense señaló: "Es una situación muy especial. Vamos a jugar en Santiago que es la tierra de toda mi familia. Hay un montón de cosas que pasan por nuestra cabeza, es una locura hermosa”.

En tanto, Serigo Gómez, el otro integrante de la dupla añadió: “Tenemos esa aura, una conexión con el plantel. Nosotros somos la cara del CT, ellos trabajan muchísimo. Nada es casualidad, todo es causalidad. Uno marca un camino y los jugadores son los que ejecutan. Siempre vamos con la verdad a la cara de los jugadores. Hay que tener un equilibrio justo".

Luego de esta final, el fútbol argentino tendrá dos semanas de Copa Argentina y luego entrará en receso con Boca Juniors y River Plate en el Mundial de Clubes hasta el 13 de julio cuando comenzará el Torneo Clausura. EFE