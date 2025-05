Fernando Torres: "Estoy muy feliz de poder continuar mi evolución como entrenador en el club de mi vida"

El entrenador del Atlético de Madrid B, Fernando Torres, se ha mostrado "muy feliz" de poder continuar su "evolución" como técnico en el club de su "vida", después de renovar con el filial hasta junio de 2027, y ha explicado que tratará de "encontrar" lo que le gustaría "ver desde fuera" en el equipo.

"Estoy muy feliz de poder continuar mi progresión y mi evolución como entrenador en el club de mi vida. Estoy agradecido por la oportunidad y deseando comenzar esta nueva etapa", declaró en una entrevista a los medios oficiales del club rojiblanco. "Todas las temporadas, desde mi primer partido en el juvenil hasta el último en el filial, han sido de aprendizaje continuo, de encontrarme y conocerme más, de poder rodearme cada vez de gente que me complemente y disfrutando de la predisposición de los jugadores, que es lo más importante", indicó.

En este sentido, cree que crear ese "vínculo" es "importante para tanto el crecimiento de los jugadores en su etapa formativa como para la progresión como cuerpo técnico". "Y a nivel personal, siempre estoy intentando encontrar lo que me gustaría ver desde fuera", manifestó.

Además, recalcó la importancia de la autocrítica. "Soy muy exigente, primero conmigo mismo y después con los demás. Siempre, independientemente de los resultados, hay una autocrítica muy grande. Quiero poder seguir acercando al equipo a ese fútbol en el que creo, de vértigo, de jugar rápido, de atacar, de poder ser un equipo intenso, agresivo. Queremos intentar encontrar las maneras para poder llevarlo a cabo, darle muchísima más importancia a todos los momentos de la temporada que ya ha empezado", subrayó.

"Para nosotros, hay que buscar la planificación, crear un ambiente que nos permita llegar hacia donde queremos. Esto no para. Tengo el defecto de no saber descansar ni disfrutar de los momentos, sino siempre pensar en que mañana empieza un nuevo día y tenemos que afrontarlo con esa mentalidad ganadora, y ya estamos dándole vueltas a la cabeza", continuó.

En otro orden de cosas, se mostró "muy feliz" por la progresión de Pablo Barrios. "Le he visto crecer y estoy muy orgulloso de lo que ha hecho. Para los atléticos, ver a un chico de la cantera en el primer equipo es especial siempre, es algo que se siente cuando él tiene el balón. Cuando le veía jugar los primeros partidos, sentía una mezcla de orgullo y de responsabilidad al mismo tiempo. Estoy muy feliz por su evolución. Ojalá pueda estar muchísimos más años con nosotros y ser ese jugador que todos sabemos que lleva dentro", explicó.

"Seguiremos trabajando en intentar llevar cada vez más jugadores a nuestro primer equipo. Si no puede ser, que se dediquen al fútbol profesional y que haya cada vez más atléticos que puedan estar en el fútbol profesional. Ese es nuestro trabajo, es lo esencial dentro de la Scademia. Y a nivel personal, les doy las gracias por el apoyo que siempre he recibido de ellos, por ese calor que me dan. Desde que entré en el club con 10 años, desde que debuté con 17, así cada día, incluso cuando he estado fuera, y seguiré mi camino con responsabilidad", concluyó.