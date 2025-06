Alejandra Rubio sale en defensa de Carlo Costanzia tras las críticas por su entrevista

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están eternamente en el foco mediático debido a las polémicas que azotan al clan Campos, pero también por las incongruencias que llegan a tener de cara a los medios de comunicación. Juran y perjuran que no venden su vida privada, pero luego aparecen en los platós hablando de ella.

Sin duda, esa es una de las críticas que están recibiendo en las últimas semanas, sobre todo después de la entrevista que el hijo de Mar Flores hacía hace unas semanas en el programa '¡De viernes!'.

En este contexto, la hija de Terelu Campos ha salido en defensa de su pareja y ha sorprendido al decir que "haga lo que le dé la gana, que tanto os molesta... si eso es contenido para vosotros", casi pidiendo agradecimientos a la prensa por participar en el negocio.

Además, la joven ha evitado comentar qué le parece que Jeimy, expareja de Carlo, esté embarazada de Yulen Pereira: "No me preguntes de ese tema que ya he dicho que le vaya todo fenomenal y que no tengo nada que ver. Ya suficiente que me preguntáis por mi vida".

También ha negado que esté todo el día discutiendo con su pareja tal y como afirman algunos vecinos de su comunidad: "Eso es completamente falso y al final voy a tener que tomar medidas legales porque claro, es que aquí parece que se puede decir de todo y que no pasa nada y eso es muy grave".