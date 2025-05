México encara su "histórica" elección judicial entre la desinformación y la apatía

Ciudad de México, 30 may (EFE).- A pocos días de la inédita elección judicial del 1 de junio, los mexicanos se perfilan a votar por sus jueces y magistrados sin contar con mucha información o conocimiento sobre el proceso y sus candidatos, en una jornada en la que las encuestas estiman del 15 % de participación del electorado.

En el centro de la capital mexicana, frente a uno de los juzgados donde trabaja desde hace 20 años, Héctor Fernando Ramírez limpia los zapatos de quienes están llamados a las urnas este domingo para renovar 881 cargos federales de entre casi 3.500 candidatos.

El bolero (lustrador de calzado), de 64 años, en cambio, ya tomó la decisión de no votar porque no tiene "por quién" hacerlo, y aunque sabe que es su obligación ciudadana, considera que esta elección es una "pérdida de tiempo".

“Yo digo que en vez de estar tirando tanto dinero en esas votaciones, mejor se deberían preocupar más por el pueblo, y yo creo que el pueblo lo agradecería más que fueras a una dependencia pública, los que no tienen seguro (médico), y les dieran el medicamento bien, pero bueno, así nos tocó y ni modo", comentó a EFE el ciudadano originario de Nezahualcóyotl en el Estado de México.

Las encuestas más recientes anticipan una participación de entre el 8 % y el 23 % del electorado compuesto por casi 100 millones de mexicanos, quienes están llamados a participar en la elección cuyo presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) supera los 2.400 millones de pesos (unos 124 millones de dólares).

Para Víctor Hugo Buendía, abogado de 25 años, el mayor reto de estos comicios es la complejidad de las boletas y la escasa información disponible para la ciudadanía, sobre todo en zonas rurales, donde el acceso a los perfiles de los aspirantes es aún más limitado.

"Uno se puede poner a investigar y todo, pero para el ciudadano de a pie no hay suficiente información para que pueda emitir un sufragio", expuso a EFE Buendía, residente de Chiautla, también en el Estado de México.

No obstante, se mostró optimista con la renovación del Poder Judicial para poder exigir "cuentas" a los nuevos jueces y afirmó tener claro su voto en las seis boletas federales, pero reconoció que aún no se ha informado sobre los candidatos locales a renovar en su distrito.

Según una encuesta de la Fundación Konrad Adenauer y Parametría, el 77% de los mexicanos no conoce a ninguno de los candidatos que aparecen en las boletas, y el 68 % no sabe distinguir entre un juez, un magistrado y un ministro.

A unos pasos de la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México, un grupo de ciudadanos entregan unas listas con los datos de nueve candidatos a ministros de la Corte, tituladas “Mi pequeño acordeón para que avance la ‘Cuarta Transformación’ -término relativo al oficialismo-”.

Omar Eduardo, vendedor de servicios turísticos en la capital, reconoció que este tipo de guías y sugerencias “ciudadanas” es la única información que le ha llegado sobre el proceso, sin embargo, confesó que probablemente anulará su voto porque no termina de entender esta elección.

Unas calles más adelante, Flor, maestra de 34 años, compartió que ha decidido no votar como una “demostración de inconformidad” ante la reforma judicial que consideró fue realizada con prisas, sin tomar en cuenta varios factores.

"Creo que sí hay que hacer una reforma, pero mejor planteada, con más tiempo. No entendí cuáles eran las carreras de hacerlo así. Entonces, (su decisión) es una manifestación. Siempre he votado, pero esta vez no estoy de acuerdo", advirtió.

Este domingo, México renovará casi la mitad del Poder Judicial en una elección sin precedentes, en medio de un clima de tensión que estará marcado por protestas convocadas por la oposición en contra del proceso. EFE

