Leire Martínez deja claro que no hay ningún tipo de rivalidad con Amaia Montero

Triunfando con su primer single en solitario, 'Mi nombre', tras su polémica salida de 'La Oreja de Van Gogh' el pasado octubre, Leire Martínez ha sido una de las artistas que ha aportado su granito de arena cantando en el concierto solidario 'Dial Únicxs' para recaudar fondos contra la esclerosis múltiples, y en el que también han actuado Chenoa, o Antonio José entre otros.

"Estoy encantada la verdad, muy feliz con la acogida que ha hecho la gente de la canción y muy contenta, la verdad. Tengo un montón de festivales, el año que viene ya presentaremos el disco y gira y bueno, trabajando como actriz y ahora mismo 'Desconocido' -serie que protagoniza en Netflix- está en el número uno" ha reconocido, remarcando el gran momento que está viviendo tras su adiós al grupo mientras Amaia Montero está envuelta en la polémica por su enfado con su íntima amiga Cayetana Guillén Cuervo al revelar en un desliz su regreso a la banda que la catapultó a la fama y que abandonó en 2007 poco antes del fichaje de Leire como nueva vocalista.

Un asunto sobre el que la de Pamplona ha dejado claro que no piensa opinar porque, como ha sentenciado tajante, "ese ya no es mi tema, quiero decir, se lo tendréis que preguntar a otros". "Yo honestamente estoy súper bien y ya está, les deseo lo mejor a todos" ha sentenciado conciliadora con los que fueron sus compañeros, que por el momento no han confirmado la vuelta de 'la reina del pop' a 'La Oreja'.

Y por si quedase alguna duda, su reacción cuando le hemos preguntado cómo actuaría si coincidiese en algún evento con Amaia ha sido rotunda: "Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que la pregunta en sí ya genera esa cosa como de, ya, pero ¿por qué no me preguntas por otra gente? Al final siempre está desde esa perspectiva casi de la rivalidad, como si hubiera que haber un problema si coincido con ella. Y yo es que no tengo problemas con nadie, de verdad" ha zanjado.

Cambiando de tema porque no oculta que le molesta que siempre le pregunten por Amaia, Leire también ha opinado sobre el papel de Melody en Eurovisión. "Creo que hemos tenido una representante estupenda y maravillosa, que lo ha dado todo y que ha hecho una promoción de Eurovisión que yo no recordaba. Creo que se merecía otro puesto, pero es lo que hay que tener muy en cuenta todos los que van a Eurovisión, que en Eurovisión hay muchos factores que intervienen, y que hay que también saber jugar con esas cartas" apunta.

Además, tras las críticas que ha recibido 'Esa Diva' por decidir que su primera entrevista tras el festival no sea en RTVE sino en 'El Hormiguero', la cantante ha salido en su defensa asegurando que "ella es libre de decidir lo que quiera y yo la apoyaría". ¿Iría Leire a Eurovisión?: "Uy, yo no" ha confesado contundente.