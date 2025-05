Aitana, su sorprendente confesión entre rumores de romance con Plex: "Soy de flechazos pero me he enamorado muy poco"

Tras arrasar ante un abarrotado Movistar Arena el martes con la 'Listening Party' con la que ha presentado en primicia su nuevo álbum a sus fans más incondicionales, Aitana Ocaña ha visitado este jueves 'El Hormiguero' para promocionar 'Cuarto Azul' -que sale a la venta este viernes 30 de mayo- y se ha sincerado sobre sus problemas de salud mental y sobre su manera de de vivir el amor, mientras crecen los rumores de relación con el youtuber Plex después de que muchos diesen por hecho su reconciliación con Miguel Bernardeau dos años después de su ruptura tras la irrupción de Sebastián Yatra en su vida.

Ha sido hablando de su canción 'Sentimiento natural', una colaboración con Myke Towers que habla sobre los flechazos. Aprovechando la ocasión, Pablo Motos ha preguntado a la cantante si ella es de las que se enamora rápidamente.

"Creo que sí soy de flechazo, pero no me he enamorado mucho. Me he enamorado muy poco. Era mas cuando era adolescente" ha confesado dejando a todos impactados, explicando que la medicación que está tomando dese hace unos meses a causa de la depresión que le diagnosticaron al terminar el rodaje de su documental 'Metamorfosis' ha influido en sus sentimientos. "Me cuesta mucho. Ahora las emociones las siento un poquito más reguladas, y eso lo noto mucho a la hora de querer a alguien. Estoy más serena. Me parece muy bonito, pero es otra forma de vivirlo" ha revelado, reconociendo que eso no quiere decir que no sea de amor a primera vista: "También soy de flechazos. En realidad te estoy mintiendo, soy de flechazos".

A corazón abierto, Aitana se ha sincerado sobre su salud mental, desvelando que "me di cuenta de que estaba bastante mal durante la grabación de 'Metamorfosis'". "Empecé a sentir que la cara se me hinchaba. Estaba todo el tiempo llorando. La depresión es una condición médica real, no es solamente estar triste en momentos", ha continuado, llegando a un punto en el que no podía más y llamó a su padre para pedirle ayuda. "Le dije que no podía salir de la cama. Él estaba volviendo a casa en el AVE, salió corriendo, vino y también vinieron mis mejores amigas. Yo no paraba de llorar y mi madre me dijo, 'vamos al psiquiatra'. Ahí me diagnosticaron", ha recordado emocionada.

Como ha admitido, "me sentía muy mal. Decía, ¿por qué voy a estar yo así si lo tengo todo? Soy una afortunada de la vida, ¿por qué me siento así? Y eso era aún más frustrante, pero no controlas tu mente".

Tras su entrevista en 'El Hormiguero', Aitana se daba un baño de masas con las decenas de fans que la aguardaban a las puertas del plató con pancartas y ramos de flores, llegando incluso a intentar poner paz entre sus seguidoras para poder hacerse una foto con todas y que parasen los empujones y los nervios.

Una marabunta que ha impedido a la artista atender a las cámaras de Europa Press y pronunciarse sobre su historia de amor con Plex, dejando en el aire qué le han parecido las declaraciones de la ex del creador de contenido, Uxue, afirmando que le dejó por ella después de serle infiel.