Jorge Bárcenas desvela el vínculo que le une a Borja Moreno Oriol

Le conocimos cuando mantenía una relación sentimental con Victoria Federica, pero lo cierto es que Jorge Bárcenas nunca hizo declaraciones públicamente hasta que no rompió su historia de amor. Desde entonces, el trato con la prensa ha cambiado y hoy sabemos el porqué.

El joven ha acudido este jueves, 29 de mayo, a la 3ª edición de 'Dial Únicxs por la Esclerosis Múltiple' y allí ha desvelado estar "súper contento" en lo profesional porque tiene "muchos conciertos, muchas actuaciones y mucha música que estoy haciendo, que ya he sacado y que viene".

En el ámbito personal, Jorge ha confesado estar "súper tranquilo y muy centrado" y, por lo que ha contado, disfrutando su soltería ya que "con la vida que llevamos es muy complicado compaginarlo con cualquier relación, pero estoy abierto al amor".

Y la pregunta era obligada... ¿cómo ve a su exnovia, la nieta de los eméritos, ahora que está de nuevo enamorada? El dj ha asegurado que se alegra "muchísimo por ella" y que espera que "le vaya todo genial". Además, ha sorprendido al reconocer que conoce a Borja Moreno Oriol porque "alguna vez hemos coincidido por amigos en común, pero no tenemos un trato más allá de 'hola' y 'adiós'".

En cuanto a qué vínculo tiene ahora con la hija de la Infanta Elena, Bárcenas ha explicado que existe una "buena relación" porque "me llevo bien con todo el mundo" y con ella todavía más porque "hemos pasado unos años maravillosos y me alegro de todo lo feliz que sea, ojalá le vaya todo fenomenal".

Sin esperarlo, al comentarle el cambio de actitud que tiene con la prensa, el joven se ha desahogado ante las cámaras y ha explicado por primera vez porqué tenía esa distancia con los medios cuando estaba con Victoria. "Cuando no depende solo de mí sino que al final es una persona con la que vas, muchas veces no te quieres meter donde no te llaman y es lo que muchas veces con ella me pasaba, si ella no quería no iba a ser yo súper majo", ha asegurado. Eso sí, entiende que "no es fácil" para la joven estar todo el día en el foco mediático por lo que "debe ser complicado gestionar esa tensión".