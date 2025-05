Caroline Møller no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada

Madrid, 29 may (EFE).- La delantera danesa Caroline Møller no seguirá la temporada que viene en el equipo femenino del Real Madrid, en el que ha militado cuatro campañas, informa el club.

"El Real Madrid comunica que Caroline Møller ha finalizado su etapa como jugadora de nuestro club. El Real Madrid quiere expresar su cariño y su agradecimiento a Møller por haber defendido nuestra camiseta durante estas cuatro temporadas", indica el club en una nota.

Caroline Møller llegó al Real Madrid en 2021 y desde entonces ha jugado 123 encuentros en los que ha marcado 27 goles.

La jugadora se ha despedido en un vídeo a través de las redes sociales, en el, con imágenes de sus goles con la camiseta madridista, explica que se despide der la que ha sido su casa durante las últimos cuatro años.

Y agrega que no quería despedirse si "agradecer todo el cariño y apoyo" que le han brindado. "He llevado el escudo blanco sobre mi corazón con gran orgullo y he luchado cada día por nuestro club", agrega.

"Gracias a todas las personas que han formado parte de este viaje, gracias por haberme hecho sentirme como en casa desde el primer día. Gracias a mis compañeras y al cuerpo técnico por todo lo que me habéis dado durante este tiempo como 'guiri' en España. Y también a la afición, que ha estado en los buenos y en los malos momentos. Nunca pensé que una afición pudiera darme tanto", concluye.

El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", concluye el comunicado del club. EFE