Zelenski es recibido con honores militares por Merz, con quien abordará el apoyo a Ucrania

Berlín, 28 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, fue recibido este miércoles con honores militares por el canciller alemán, Friedrich Merz, en su primer visita a Alemania desde que el líder conservador asumiera a principios de mes las riendas del Gobierno germano.

Zelenski, vestido de negro, y Merz, se estrecharon la mano en el patio de la Cancillería Federal y conversaron brevemente antes de pasar a saludar a las correspondientes delegaciones.

Después sonó el himno ucraniano y el alemán, y los dos mandatarios pasaron revista a la formación de honor del Ejército germano.

El presidente ucraniano aterrizó poco antes bajo la lluvia en la zona militar del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en medio de extremas medidas de seguridad que afectan al centro de la ciudad.

Esta previsto que la visita de Zelenski, confirmada oficialmente sólo esta mañana por el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Kornelius, se centre en el apoyo alemán a Ucrania y en los esfuerzos para lograr un alto el fuego.

Tras la reunión entre Merz y Zelenski seguirá un almuerzo y a las 13.30 (11.30 GMT) una rueda de prensa conjunta.

Posteriormente ambos participarán en un encuentro con representantes de empresas alemanas.

Una vez finalizada la visita a la Cancillería, Zelenski será recibido como manda el protocolo por el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, en el Palacio de Bellevue, residencia oficial del jefe de Estado alemán.

La visita de Zelenski se produce dos días después de que Merz mencionara en una entrevista que Francia, el Reino Unido, EE.UU. y Alemania habían levantado las restricciones para que Ucrania pudiera atacar a la retaguardia rusa, algo que los tres primeros países ya hicieron el año pasado, pero limitando inicialmente el permiso a las regiones fronterizas rusas para poder proteger a la provincia de Járkov.

Merz, al incluir ahora a Alemania en este acuerdo, no ha revelado si enviará a Kiev misiles de largo alcance Taurus, con un rango de 500 kilómetros, aunque en el pasado se ha mostrado favorable a esta opción, todo lo contrario que su antecesor Olaf Scholz.

En declaraciones esta mañana a la radiotelevisión regional rbb, el jefe del grupo parlamentario conservador, Jens Spahn, no quiso precisar sobre posibles entregas de Taurus a Ucrania al declarar que no tiene mucho sentido hablar de sistemas concretos de armas y que es preferible que el presidente ruso, Vladímir Putin, no disponga de esta información.

"Lo decisivo es que Ucrania esté equipada de tal modo que pueda defender su patria y también nuestra libertad", añadió.

Spahn subrayó que el canciller no ha adoptado una nueva postura en el debate sobre el alcance de armas suministradas.

"Friedrich Merz ha dicho lo que está en vigor (...) lo que ya se practicaba durante la legislatura de Scholz, es decir, que se pueden utilizar sistemas de armas occidentales de mayor alcance", indicó. EFE

