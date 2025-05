Cuerpo revela que comunicó a Torres y Oliu la elevación de la OPA al Consejo de Ministros: "No sorprendió"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha revelado este miércoles que habló este martes con los presidentes de BBVA y Banco Sabadell, Carlos Torres y Josep Oliu, respectivamente, para comunicarles la decisión del Gobierno de elevar la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de BBVA sobre la entidad catalana.

"Hablé con ellos ayer (...) Me agradecieron la llamada y la información (...) No entramos a discutir el fondo, hemos hablado en muchas ocasiones, lo que sí creo es que no sorprendió. Creo que además tampoco creo que hubiera sorprendido a nadie. Llevamos muchos meses anticipando nuestra preocupación en base a distintas motivaciones", ha subrayado el ministro en una entrevista con la cadena SER recogida por Europa Press.

El titular de Economía ha explicado que el Ejecutivo hará una valoración "muy aterrizada" de la operación, "siendo siempre proporcional en las condiciones, si es que se imponen, para proteger los intereses generales".

Con la decisión tomada por el Gobierno, se abre un proceso de 3' días naturales durante el cual el Consejo de Ministros tiene la posibilidad de analizar la OPA para tomar una decisión con respecto a si impone otras condiciones a la operación distintas de las establecidas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, todo con el objetivo de velar por el interés general.

Para Cuerpo, el concepto de interés general en el caso de las operaciones relativas al sistema financiero "tiene unas dimensiones muy claras": inclusión financiera, la protección del empleo, seguir proporcionando crédito a las pymes, y la cohesión territorial.

"Estamos hablando de un banco, el Banco Sabadell, con una implantación muy importante en Cataluña, pero no sólo en Cataluña, también en Comunidad Valenciana o en Baleares, entre otras. Entonces, de nuevo, estamos siguiendo paso a paso la habilitación que nos da la ley para mirar estas condiciones, estas razones de interés general, que no quedan cubiertas en el procedimiento", ha apuntado.

Cuerpo ha indicado que se lanzó dentro del Gobierno una consulta a todos los Ministerios de contenido económico para ver si veían razones para elevar esta operación al Consejo de Ministros. Cinco de ellos dijeron que sí: Industria, Trabajo, Inclusión, Derechos Sociales y Transición Ecológica.