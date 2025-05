La francesa Lea Vicens, primera mujer en la Feria del Toro de Pamplona: "Es un sueño"

Pamplona (España), 27 may (EFE).- Lea Vicens (Nimes, Francia, 1985) se convertirá el próximo 6 de julio en la primera mujer en participar en la Feria del Toro de Pamplona, una de las más importantes de España, algo que para ella "supone un sueño", ya que esta era la única plaza de primera que le quedaba en Europa.

Vicens señaló, en declaraciones a EFE, que es una noticia que le ha producido "muchísima alegría" porque no se la esperaba y agregó que "me encuentro en un momento de mi carrera en el que me siento muy preparada. Si tenemos suerte en el sorteo, vamos a divertirnos".

La Feria del Toro de Pamplona se celebra en el mes de julio con motivo de los Sanfermines, fiesta que tiene al toro como protagonista, en la que destacan sus famosos encierros, carreras de toros por el centro de la ciudad, con miles de personas corriendo delante de ellos.

Lea Vicens será la primera mujer en torear en la Monumental pamplonesa durante los Sanfermines de este 2025. En 1977 otra mujer, Mary Fortes, participó en un festejo en este coso pero lo hizo en una novillada celebrada en el mes de junio.

Para Vicens es algo especial ser la primera, pero también afirma que "en realidad un torero es un torero, independientemente de su género, porque el que mira si vale o no vale es el toro, no es un comité. Un toro no sabe si eres un hombre o una mujer".

Aun así, reconoce que es algo que le "agrada mucho" y señala que "en el toreo yo hablaría de torero, ni de hombre ni de mujer".

"El toreo es una de las disciplinas más justa que hay, donde el toro te pone en tu sitio o te quita, pero los profesionales también te valoran tus actuaciones y tu resultado poniéndote en las plazas. Para mí es una señal también de que las cosas anteriormente se han realizado bien", añadió.

Ante su actuación en el coso pamplonés afirmó: "Tengo responsabilidad, evidentemente, porque en una plaza de primera siempre te da mucha responsabilidad. Y tengo mucha alegría y buenas ondas y creo que la cabeza es fundamental".EFE