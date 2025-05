Carapaz: "Sabía que era una etapa clave"

Redacción deportes, 27 may (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), gran protagonista de la decimosexta etapa del Giro al estrechar las diferencias en la general tras un ataque en el último puerto, señaló que "era una jornada clave", por lo que esperó al momento adecuado para "darlo todo".

"Sabíamos que ésta era una etapa clave. Trabajamos duro para llegar hasta aquí y el resultado lo hemos podido demostrar. Esperé el momento adecuado para atacar y luego lo di todo", dijo Carapaz, ahora tercero en la general a 31 segundos del mexicano Isaac del Toro.

"La locomotora del Carchi" superó una caída sufrida al principio de la etapa y anteriormente pasó por una racha con problemas de salud.

"Me caí al principio de la etapa y lo sentí, pero pude seguir sin problemas. He tenido problemas de salud estos últimos años, pero he hecho todo lo posible para estar listo para este Giro y ahora veo que puedo luchar hasta Roma, y lo intentaré", concluyó. EFE