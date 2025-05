Alonso: No tenemos nada fiable, pero sí que tenemos al mejor haciendo el coche (de 2026)

Adrián R. Huber

Madrid, 27 may (EFE).- Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula Uno y una de las grandes figuras de toda la historia del deporte español, afronta con estoicismo una temporada en la que, de nuevo, su nivel de pilotaje está muy por encima de las prestaciones de su Aston Martin; en espera de que, con el cambio de reglamento técnico, el muy exitoso ingeniero inglés Adrian Newey diseñe un monoplaza ganador con miras al año próximo.

En una entrevista conjunta con la Agencia EFE y el diario Mundo Deportivo, en el marco de su nuevo papel como embajador del Circuit de Catalunya-Barcelona -sede esta semana del Gran Premio de España-, el doble campeón mundial asturiano explica cómo será su nuevo rol; qué recuerdos tiene de la hasta ahora última de sus 32 victorias en la F1 -precisamente en Montmeló- y qué se imagina que se puede esperar de la próxima temporada.

Pregunta: Se habla algo menos ahora de la 33, pero la 32 fue en Montmeló, donde ganó también siete años antes, en 2006. Allí surgió la 'alonsomanía' y usted logró grandes resultados. Pero ¿qué recuerdos tiene de su última victoria, en Barcelona; y qué novedades trae, con miras a este Gran Premio de España?

Respuesta: La principal novedad con miras a este Gran Premio es que voy a ser embajador del Circuit; algo que me hace mucha ilusión. Es algo que llevábamos hablando y tenemos preparado desde febrero, cuando fui allí a hacer un test con el coche de este año. Hablamos de la posibilidad y lo mantuvimos más o menos en secreto hasta esta semana de Gran Premio.

Me hace ilusión, porque allí fue la primera vez que sentí la 'alonsomanía', cuando vi las gradas llenas de azul, con las banderas de Asturias. Fue donde vi por primera vez, en 2005, esa riada de gente que subía hacia el circuito; algo que se empezaba a ver en 2003.

Muchos de los recuerdos más bonitos que tengo de mi carrera y de compartir con la afición española están vinculados al Circuit. Tengo una conexión emocional importante con esos momentos y ahora ojalá lo pueda trasmitir a futuras generaciones y hacer crecer el deporte en España.

P: Ahora que cada vez hay más circuitos urbanos, tampoco viene mal reforzar la idea de que tampoco hace falta que desaparezcan los circuitos 'clásicos', ¿no?

R: Sí, creo que hay que mantener las tradiciones un poco; o mezclar. Yo creo que la F1 está en un buen momento, ahora. Creo también que la renovación del Circuit de hace dos años y la del año pasado van un poco en esa dirección de modernizarse un poco; y, sin querer competir con los circuitos de Oriente Medio o con estos circuitos urbanos, que son otro concepto, que el Circuit también esté preparado para la F1 es algo bueno.

Para los pilotos, el poder tener unas instalaciones que puedas utilizar 365 días al año, en las que puedas entrenar, donde puedas conocer tus reglajes, que puedas tener todo de la mano... es importante. Y para eso ha servido siempre el Circuit, desde siempre, con los test invernales y con todo lo que se ha hecho siempre allí. La Fórmula Uno y el Circuit van un poco de la mano. La F1 sin el Circuit, en las últimas dos décadas, se quedaría coja, porque hemos dado más vueltas allí que en ningún otro sitio en el mundo.

P: ¿Ve posible la renovación del Circuit con el Mundial de la F1, porque serían dos Grandes Premios en un mismo año (a partir del año que viene, el Gran Premio de España se correrá, en principio hasta 2036, en Madrid)? ¿Se ve usted todavía en la F1 en 2027? ¿Dependerá de lo competitivo que se sienta usted? ¿Dependerá más de cómo esté el coche en 2026?

R: Bueno, no sé si correré en 2027. De momento sólo tengo contrato para el 26. Lo decidiré el año que viene. Pero ojalá que el Circuit tenga continuidad, que seguro que la va a tener.

Lo que hace falta es tenerla asegurada durante muchos años. Es cierto que puede haber dos Grandes Premios en España en el 26, pero el Circuit es algo que está ahí y que ha estado ahi durante las últimas dos o tres décadas; y que va a seguir estando ahí durante las próximas tres, cuatro o cinco.

Los otros circuitos quizás son más temporales, ¿no? Pero creo que para España es importante tener una estabilidad a largo plazo.

P: ¿Qué recuerda de la 32? Y, sobre usted se habla mucho de su talento, de su superlativa capacidad de optimizar recursos, pero poco de su paciencia, de nuevo en otro año en el que no llegan, ni de lejos, los resultados deseados. ¿Cree que el 'alonsismo', o los aficionados españoles o de otros sitios que así lo desean, ahora que ya está trabajando en ello Adrian Newey (posiblemente el ingeniero más exitoso de la historia de la F1), podrán ver esa ansiada victoria 33; si no éste, el año que viene?

R: Tengo recuerdos bastante intactos, si te digo la verdad, de ese fin de semana. Recuerdo el día de la carrera, la estrategia, recuerdo la salida, recuerdo que estaba allí también mi familia, que no van a muchas carreras, pero en ésa sí que estaban. Estaba mi sobrina pequeña... tenemos una foto en casa con ella y el trofeo, en el 'motorhome' de Ferrari.

Fue un momento, como siempre, muy especial. Las victorias en España son muy especiales; tuve la inmensa suerte de ganar dos veces en Barcelona y otra en Valencia. Son momentos que te quedan grabados toda la vida. En cierta manera, me hace ilusión que mi última victoria haya sido en España, pero como ha sido ya hace muchos años hay que renovar eso. Ojalá que la siguiente llegue pronto. Y, por supuesto, repetir otra victoria en casa, en suelo español, en Barcelona, el año que viene, sería muy bueno.

Pero es difícil de prometer o decir nada al 'alonsismo' ahora mismo, porque no tenemos ningún dato fiable que nos pueda decir si vamos o no por el buen camino. Estamos trabajando en el coche del 2026, pero un poco sin ninguna referencia de otro coche; sólo lo que vemos del nuestro. Entonces, hay que confiar en nuestra gente, en nuestras instalaciones, en nuestros técnicos. En Newey, como dices, y eso quizá se la mayor seguridad. No tenemos nada fiable, pero sí que tenemos al mejor haciendo el coche. Eso tiene que ayudar, sí o sí.

P: Pues si tienen al mejor haciendo el coche y a uno de los mejores pilotos de la historia... deberían salir las cosas, ¿no?

R: Ya, pero esto no es uno más uno. Si no, sería muy fácil ganar en la F1. Cogerías siempre al mejor, las mejores instalaciones; y siempre ganarías. No creo que ahora tengamos al peor diseñador; y, sin embargo, sí que estamos en la zona trasera. Hay muchas cosas que tienen que encajar.

Tienes que tener esa fluidez en la fábrica, con todos los integrantes, también, en el área de diseño; en el área de mecánica. Vamos a tener un nuevo motorista, con Honda, Vamos a hacer por primera vez en la historia del equipo la caja de cambios, porque hasta ahora se compraba la caja de cambios y el motor a Mercedes, Y ahora va a llegar el motor de Honda y la caja de cambios se va a hacer por primera vez en nuestras instalaciones. Hay retos que no se pueden subestimar y tendremos que trabajar duro, claro. EFE