Kroos ve "muy buen entrenador" a Xabi Alonso para el Real Madrid, pero avisa de que "es diferente al Bayer"

El exjugador alemán Toni Kroos ve un futuro brillante para el centrocampista del Bayer Leverkusen Florian Wirtz y para el español Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid, aunque insta a la moderación ante el creciente entusiasmo que rodea a ambos.

En declaraciones realizadas al margen de su evento 'Icon League', celebrado el domingo en Berlín, el exmadridista reconoció en el caso del tolosarra que "parecía el paso lógico a dar ahora", pero también avisó sobre lo que le puede esperar. "Puede ser un muy buen entrenador para el Real Madrid, pero el Real Madrid es diferente al Leverkusen", afirmó.

Sobre Wirtz y cual puede ser su siguiente equipo tras el Bayer Leverkusen, Kroos cree que "básicamente, es tan bueno que es capaz de imponerse en cualquier sitio". "Para todos parecía obvio que iba a fichar por el Bayern. Yo no lo sabía y, como siempre, no me lo creí solo porque lo escribiera alguien", declaró sobre el interés de su exequipo en el talentoso mediapunta, que parece ahora más cercano del Liverpool FC inglés según las informaciones.