Bouzas: "En los grandes escenarios juego buenos partidos"

París, 26 may (EFE).- La española Jessica Bouzas, que se deshizo en primera ronda de la estadounidense Emma Navarro, novena favorita, con un contundente 6-0 y 6-1, aseguró que le gustan los grandes escenarios, donde ha conseguido buenos resultados.

"Es estos escenarios juego buenos partidos, no es algo que piense antes de entrar en la pista, pero la verdad es que me encuentro cómoda, empiezo a creérmelo", aseguró la gallega, que en el pasado Abierto de Australia tuvo contra las cuerdas a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Bouzas, de 22 años, que no había ganado ningún partido antes en Roland Garros, se mostró muy satisfecha del nivel mostrado ante Navarro, una tenista sólida pero que no tiene sus mejores resultados sobre tierra batida.

"He estado bastante sólida todo el partido, he fallado poco. No se han visto muchos puntos ganadores, pero he estado tranquila todo el partido, con una buena mentalidad y una buena frecuencia, que al final es lo más importante", señaló.

La española dispuso de un servicio a su favor para cerrar el duelo con un doble 6-0, pero flaqueó en ese momento y tuvo que cerrarlo en el siguiente con servicio de su rival.

"Pese a todo, estoy contenta de cómo he cerrado el partido, que es ahí donde los nervios afloran un poquito más", indicó.

Bouzas se convierte en la tercera tenista en los últimos 40 años que endosa un resultado tan contundente a una 'top-10' tras Serena Williams a Sara Errani en 2013 y Steffi Graf a Gabriela Sabatini en 1995.

"No conocía ese dato, pero es un orgullo estar al lado de esos nombres, me hace ilusión", dijo.

Bouzas se medirá por un puesto en tercera ronda contra la estadounidense Robin Montgomery, 115 del mundo, que venció a la francesa Diane Parry (93), invitada por los organizadores, por 6-2 y 6-1. EFE