Álvaro Muñoz Escassi, muy emocionado tras recibir un mensaje muy especial de Sheila Casas

Álvaro Muñoz Escassi ha vivido este domingo uno de los momentos más especiales desde que comenzó 'Supervivientes'. El jinete, de los pocos concursantes que todavía no había recibido una visita de algún familiar -junto a Montoya y Anita- ha sido sorprendido por partida doble durante la gala de 'Conexión Honduras' y, además de un banquete junto a una persona muy especial, ha recibido un inesperado mensaje de Sheila Casas.

Pero primero ha tenido que superar la noria infernal, resistiendo diez minutos girando a toda velocidad en una de las pruebas más emblemáticas del reality a pesar de los problemas de espalda que padece, si quería conseguir dos premios que le iban a dar un "chute" de energía en la recta final de la aventura.

Demostrando su fortaleza a pesar de que era evidente que lo estaba pasando mal, el andaluz superaba el reto y se quedaba sin palabras al ver aparecer a su hermano pequeño, Gonzalo, llegando a la playa en una barca. "Es mi hermano preferido. Sé que tiene su mujer, trabajo... Es jodido y lo valoro mucho. No quería ver a nadie, pero me alegro de verlo" ha confesado muy emocionado sin parar de abrazarlo.

Las sorpresas no terminaban aquí para Escassi; mientras disfrutaba de una deliciosa cena con su familiar, Sandra Barneda conectaba con él para decirle que encendiese la tableta para ver un mensaje que le había mandado alguien muy especial. Se trataba de su novia, Sheila, que le ha enviado un mensaje de ánimo y amor que ha desarmado completamente al es de María José Suárez, que no ha podido contener las lágrimas mientras se besaba el anillo una y otra vez.

"¡Mi amor! No te esperabas que fuera yo eh... te echo mucho de menos y tengo muchas ganas de verte. Enhorabuena por tu concurso, mejor no lo puedes hacer. Eres un ejemplo de todo. Me da un gusto verte hacer las pruebas. ¡Eres un fiera! ¡Qué maravilla!" ha comenzado, dándole ánimos y fuerzas en la recta final de la aventura.

"Tengo muchas ganas de estar contigo, pasármelo bien, de reírme, de olerte y abrazarte... vamos, que tengo ganas de ti. Para mí eres el ganador. Te pienso muchísimo y tengo muchísimas ganas de verte" ha añadido con una gran sonrisa, gritando a los cuatro vientos lo enamorada que está de él y transmitiéndole que nada ha cambiado desde que están separados por el reality: "Te amo mucho mucho y te pienso todo el rato. Te estoy esperando... todo sigue igual, tal cual lo dejaste. ¡Aquí estoy esperándote y con muchas ganas de verte!".

Un mensaje al que Escassi, muy emocionado, ha respondido confesánole a su hermano que piensa todos los días en Sheila y que está "hasta las trancas" por ella, pidiéndole que se lo diga a la influencer cuando vuelva a España