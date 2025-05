Jasikevicius: "Ser campeón es el mejor sentimiento del mundo"

Redacción deportes, 25 may (EFE).- Sarunas Jasikevicius, entrenador del Fenerbahce turco, afirmó tras ganar el trofeo de la Euroliga con su equipo en Abu Dabi derrotando en la final al Mónaco que ser campeón "es el mejor sentimiento del mundo", independientemente de si se logra como jugador o como entrenador.

Jasikevicius ganó la competición por primera vez como técnico después de hacerlo hasta cuatro veces vestido de corto y se convirtió en el cuarto hombre que consigue ser campeón de Europa en las dos facetas y en primero en la Euroliga, un dato que considera más para los medios de comunicación que para él mismo.

"Ya no puedo ganar más trofeos como jugador nunca más, ojalá pudiera haber tenido la pelota en mis manos este fin de semana. Ahora toca vivirlo desde la banda y es lo mismo. Ser campeón es el mejor sentimiento del mundo", manifestó en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento en el que se impusieron por 70-81.

"A veces no se ha sido justo conmigo porque la gente no se preguntaba si iba a ganar sino cuando iba a hacerlo. La gente no entiende la dificultad de conseguir este trofeo, es muy difícil. Todo el mundo pensaba que era cuestión de tiempo que ganara, y no es justo porque hay otros entrenadores haciendo un gran trabajo. No es fácil", expresó.

Asimismo habló de la figura de Nigel Hayes-Davis, MVP de la Final a Cuatro y al que ya tuvo durante su etapa como técnico del Barça sin que brillara como lo hace ahora: "No estaba feliz por cómo acabamos y había cosas que hablar. La misma noche en la que llegué me dijo que no estaba contento conmigo y me explicó las razones de por qué no. En general no importa lo que se ve en la pista, intento tener buena relación con mis jugadores".

"No creo que su rol haya cambiado. Lo que la gente no sabe es que Nigel no llegó al cien por cien a esta final, tuvo malos entrenamientos y aprecio cómo jugó en semifinales, con paciencia, sin forzar las cosas. Es un signo de madurez. Estoy muy feliz porque con su ética de trabajo se ha convertido en uno de los mejores jugadores del baloncesto europeo y, desde ahora, en un campeón", completó. EFE