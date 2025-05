Festival Iberoamericano de Comunicación Publicitaria El Sol vuelve para reivindicar la creatividad en el sector

El Sol, Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, vuelve por tercer año consecutivo a Málaga con su 39 edición en la que se acerca a la Inteligencia Artificial o al humor en el proceso creativo, junto a otras cuestiones que abordarán agencias, productoras, anunciantes y profesionales los días 29 y 30 de este mes con el objetivo de defender el cuidado de la creatividad en el sector.

Este encuentro sigue "reivindicando la creatividad como una fuerza transformadora en los negocios y la sociedad", han indicado desde la organización en un comunicado remitido a Europa Press. Su campaña, desarrollada, en esta ocasión, por la agencia PS21, refuerza esta idea con un concepto disruptivo: la primera crema protectora de ideas para concienciar sobre la importancia de cuidar y potenciar la creatividad.

"La creatividad es un recurso valioso, pero también frágil. Como cualquier idea brillante, si no la cuidamos, se erosiona, se apaga y puede desaparecer. En esta 39 Edición de El Sol, queremos hacer un llamado a proteger la creatividad, a darle el espacio y el valor que merece", ha explicado el director de El Sol y socio fundador de La Despensa, Miguel Olivares.

Como cada año, El Sol reunirá a los mejores profesionales del sector en un evento que combina "inspiración, negocio y reconocimiento". La 39 edición incluirá ponencias con figuras clave de la industria y espacios de networking --en el Cine Albéniz-- y la ceremonia de entrega de premios --en el Teatro Cervantes--, donde se celebrarán las campañas más innovadoras.

Durante dos días, el Albéniz se convertirán en el escenario principal de esta programación, que comienza el jueves con las proyecciones de una selección de las mejores campañas de países de Latinoamérica, seguida de la Lista Corta del festival en la categoría Film, según han manifestado desde la organización a través del comunicado.

Por la tarde comenzará el ciclo de conferencias con la intervención de Laura Brown, Head of Advancing Equitable Access en Lions, con la ponencia 'See It, Be It, Change It: Lessons from the Frontlines of Representation', "una mirada a cómo la representación no solo debe existir, sino transformar estructuras y conversaciones en la industria".

Tomarán el relevo Caroline Gregory, Global Brand Director de Axe; Tomás Ostiglia, Executive Creative Director Lola MullenLowe y Presidente del Jurado de la 39 edición de El Sol; y Federico Duberti, Global Business Leader Personal Care de IPG/Unilever, en la conferencia 'Axe. The Power of humour', para hablar de la transformación de la marca: cómo llegaron al humor y el nuevo tono, además de los aprendizajes para asegurar que el humor crezca en cada uno de los pasos del proceso creativo.

A continuación, Genís Roca, Arqueólogo de formación y reconocido especialista en cultura digital y transformación empresarial. Su charla, titulada '¿alegrIA, tonterIA o agonIA?' invitará a reflexionar sobre la Inteligencia Artificial como fenómeno social de largo recorrido, más allá de la moda tecnológica.

El cierre de la sección de ponencias estará a cargo de José Miguel Sokoloff, president CCO de Team Unilever (IPG) y presidente del Global Creative Council de MullenLowe con la ponencia '3 cosas que amo, 3 cosas que odio y 3 cosas que debemos cambiar de nuestra industria', que ofrecerá una mirada personal y crítica sobre el presente y futuro del sector y planteará cuestiones sobre el rol de los profesionales y el valor de la creatividad en un mundo en constante transformación.

El viernes el programa prevé nuevas proyecciones de piezas destacadas de Latinoamérica, así como la bobina de los Clio Awards. Paco Conde, fundador y director creativo de la agencia Activista, ofrecerá una ponencia titulada 'Good Trouble', inspirada en la célebre frase del activista estadounidense John Lewis y en la que explorará "cómo la creatividad puede y debe ser una fuerza disruptiva, capaz de desafiar reglas establecidas y generar un impacto real en la sociedad, la cultura y el medioambiente".

A continuación, tendrá lugar la conferencia 'Samsung. ¿Existe algo más humano que un algoritmo?', con la participación de Alfonso Fernández, CMO & head of direct to consumer (D2C) en Samsung Electronics, y Alejandro Di Trolio, executive creative director en Cheil Worldwide.

Le seguirá 'Interbrand+ MassiveMusic: Rompiendo la barrera del sonido', donde David Cano, director creativo de Interbrand; y Olivia López Gallay, manager creative development de MassiveMusic, enseñarán a usar al sonido como transformador de la percepción, construyendo identidad y generando vínculos emocionales con los consumidores.

Como cierre del programa de contenidos de esta edición, el colectivo Little Spain, formado por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, compartirá su experiencia en la charla 'We're still Little Spain', donde relatarán el recorrido de cinco años desde su origen como colectivo hasta su consolidación como empresa creativa, destacando aprendizajes, revelaciones y errores en el camino.

Ambas jornadas finalizarán con una 'Panzá', proyección especial, abierta al público en general, que incluirá la bobina del festival Cíclope, piezas históricas de El Sol y la bobina de la Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP), "ofreciendo un repaso visual a la excelencia creativa que ha marcado el camino de la publicidad".

La 39 edición de El Sol culminará el viernes con la ceremonia de entrega de premios en el Teatro Cervantes, acto en el que se reconocerán las ideas, campañas y profesionales que han brillado durante el último año.

El festival, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Málaga, en concreto con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, seguirá celebrándose en la capital malagueña al menos hasta el año 2032, tras la extensión del acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad.