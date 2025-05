El Gobierno alemán celebra el Premio del Jurado de la cinta de Mascha Schilinski

Berlín, 25 may (EFE).- El Gobierno alemán celebró este domingo el éxito de la cinta alemana 'Sound of Falling', de Mascha Schilinski, que se llevó el Premio del Jurado del Festival de Cannes ex aequo con la película 'Sirât', del español Oliver Laxe.

"Felicito de todo corazón a Mascha Schilinski y a todo el equipo de la película por este fantástico honor. El jurado ha premiado una obra muy especial, intemporal y poética", dijo en un comunicado Wolfram Weimer, responsable para Cultura y Medios de Comunicación del Gobierno del canciller Friedrich Merz.

Weimer dijo que la cinta de Schilinski es una película conmovedora por "su forma narrativa visualmente poderosa y su poder silencioso pero inquietante".

"Es un gran éxito para la directora Mascha Schilinski, que ha encontrado su propio lenguaje cinematográfico y ahora atrae la atención internacional", abundó este responsable gubernamental, que también se mostró entusiasmado por los resultados que ha obtenido el Fondo Federal Alemán de Cinematografía con su apoyo al proyecto cinematográfico alemán premiado en Cannes.

La cinta de Schilinski fue posible en parte gracias a la financiación del Estado alemán, del que recibió un total de 634.400 euros. EFE