Alex Márquez: "No hemos tenido mala suerte, me lo he buscado yo que me he caído solo"

Redacción deportes, 25 may (EFE).- El piloto español Alex Márquez (Ducati) declaró este domingo, tras ser quinto en el Gran Premio del Reino Unido de MotoGP y mantenerse segundo en la clasificación general de la categoría, que no tuvo mala suerte porque su caída fue culpa suya.

"No hemos tenido mala suerte, me lo he buscado yo, que me he caído solo en la primera curva. Allí hemos perdido nuestra oportunidad", afirmó.

El menor de los Márquez ganó el sábado la carrera esprint, pero este domingo se fue al suelo nada más salir. Posteriormente, se dio otra largada porque había aceite sobre la pista de Silverstone y en esa segunda carrera fue quinto.

Alex declaró a DAZN que "duele no poner la guindita a un fin de semana casi perfecto". "Se me fue delante sin esperarlo, hemos tenido mala suerte y luego suerte por la bandera roja y poder salir", añadió.

"No quería volverme a caer, como paso en Le Mans, he decidido ir con el (neumático) medio delantero cuando el equipo me había empujado a ir con el blando, pero tenía miedo de que se desabriera y de no poder acabar la carrera", explicó.

"He cometido ese error yo y ha sido una carrera de que pasaran las vueltas, de no cometer errores y llegar al final", dijo Márquez, quien añadió: "Entonces, autocrítico, pero también contento porque hemos demostrado un fin de semana más que estamos a un nivel alto". EFE