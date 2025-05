Siakam: "En casa o fuera, solo queremos ganar"

Redacción Deportes (EE.UU.), 23 may (EFE).- Pascal Siakam, protagonista del triunfo de los Indiana Pacers en el campo de los New York Knicks que le dio a su equipo ventaja 2-0 en las finales del Este de la NBA, aseguró que "en casa o fuera", su franquicia siempre salta a la pista con la victoria como único objetivo.

"Simplemente saltamos a la pista, con nuestro equipo, y solo pensamos en nuestros compañeros, solo pensamos en jugar. En casa o fuera, solo queremos ganar", dijo Siakam al acabar el partido del Madison Square Garden en la entrevista a pie de campo de TNT.

Siakam protagonizó la victoria de los Pacers con 39 puntos y dejó a su equipo a dos triunfos de las Finales NBA.

"Salí agresivo. Al final somos un equipo, no importa quiénes marcan, es lo que me encanta de este equipo. No nos fijamos en eso, solo queremos ganar. Es lo que nos hace especiales", afirmó Siakam.

Los Pacers tendrán la oportunidad de sentenciar la serie en Indiana, donde disputarán el tercer y cuarto encuentro de la serie los próximos sábado y lunes. EFE