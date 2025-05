Spanoulis: "Trabajamos mucho en la preparación mental"

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El griego Vassilis Spanoulis, entrenador del Mónaco, afirmó este viernes, tras el triunfo cosechado en semifinales de la Euroliga en Abu Dabi ante el Olympiacos, que trabajaron mucho en el aspecto mental durante las semanas previas y que esa fue una de las claves para ganar imponerse a su rival.

"Trabajamos mucho en la preparación mental. Tras ganar el quinto partido contra el Barça empezamos a pensar en el Olympiacos, intentamos hacer el mejor trabajo posible para estar mentalmente fuertes porque es lo más importante en este tipo de partidos", señaló en rueda de prensa.

"El trabajo no está hecho, aunque hemos dado un paso muy grande ante un muy buen equipo. Es la vida, en mi primera Final a Cuatro como entrenador el destino ha querido que me haya enfrentado contra el Olympiacos, no es fácil. También yo me he preparado mentalmente, no es fácil ver a los aficionados en la grada que me han animado durante muchos años. Pero he tratado de centrarme en el partido", manifestó Spanoulis, leyenda como jugador en el conjunto griego.

Asimismo, señaló: "Hicimos un gran partido, los jugadores ejecutaron el plan de partido, jugaron con mucho carácter, no sintieron la presión de una semifinal y se centraron en jugar su partido durante cuarenta minutos. Es una gran victoria contra un muy gran equipo, contra mi segunda casa. Han sido muchas emociones para mi, pero he tratado de dejarlas al margen".

Ahora se medirán en la primera final de la máxima competición europea en su historia al Fenerbahce turco: "Es un equipo diferente. Jugamos dos veces contra ellos esta temporada, pero este es un duelo diferente. Es un gran equipo como el Olympiacos, muy bien entrenado. Son equipos totalmente distintos y tenemos que cambiar el chip y ejecutar otro plan de juego".

Y en el otro banquillo estará el lituano Sarunas Jasikevicius: "Es un gran amigo, compartimos vestuario, ganamos juntos. Pero ahora será mi rival durante cuarenta minutos y ambos intentaremos hacerlo lo mejor posible con nuestros equipos. Es una final y espero que el mejor equipo gane". EFE