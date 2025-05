Rodrygo, agradecido a Ancelotti: "Eres un mentor y un amigo"

Madrid, 23 may (EFE).- El delantero brasileño Rodrygo Goes agradeció el camino recorrido en el Real Madrid junto a Carlo Ancelotti, figura que ha trascendido para él lo deportivo, al confesar que no "solo un entrenador", también "un mentor y amigo" al que deseó la mejor de las suertes a los mandos de Brasil.

"Míster, no puedo empezar de otra manera que dándote las gracias por TODO! Has escrito uno de los capítulos más increíbles de la historia del Club: el entrenador con mayor número de títulos. Y tuve la suerte de que se cruzaran nuestros caminos, un sueño hecho realidad", inició su escrito en redes sociales Rodrygo.

Junto a imágenes repletas de complicidad entre Ancelotti y Rodrygo, además de celebrando títulos, el delantero brasileño miró a un futuro juntos en la selección brasileña.

"Me llevo todas las conversaciones, consejos y regaños pero, sobre todo, lo más importante: tu cariño y esos inolvidables abrazos tanto en la victoria como en la derrota. No eres sólo un entrenador. Eres un mentor y amigo".

"Juntos ganamos España, Europa… y el mundo. Ahora vamos a conquistar el mundo una vez más, esta vez con la camiseta amarilla. Continuemos escribiendo nuestra historia juntos. ¡Te quiero, míster!", sentenció. EFE