Gobierno de Ciudad de México revisa protocolo de seguridad de funcionarios tras asesinatos

Ciudad de México, 22 may (EFE).- Tras el asesinato de dos funcionarios cercanos a la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, el pasado martes, la mandataria indicó este jueves que se están revisando los protocolos de seguridad de los integrantes de su gabinete para evaluar si es necesaria mayor seguridad al tiempo que siguen las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

"Los compañeros de Gobierno, integrantes del gabinete, que por su trabajo requieran la seguridad, eso ya está, se estará analizando si se requiere más o no, pero eso es (para) los que por su trabajo lo requieran, se están revisando también los protocolos”, dijo Brugada en una conferencia de prensa.

El asesinato a balazos de Ximena Guzmán, de 42 años, y José Muñoz, de 52, secretaria particular y coordinador de asesores de Brugada, respectivamente, ha sido el ataque a funcionarios de mayor perfil de los últimos años en la capital mexicana.

Los funcionarios fueron acribillados poco después de las 7.00 hora local (15.00 GMT) del pasado martes, en la avenida Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez (demarcación interna al sur de la capital), en un ataque a plena luz del día en una concurrida avenida de la capital.

El miércoles, al ofrecer detalles del ataque, la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) capitalina precisó que ni Guzmán ni Muñoz "contaban con escoltas o dispositivos de protección especiales", aunque habían sido capacitados en protocolos de autocuidado.

Las autoridades capitalinas aseguraron que "al menos cuatro personas" habrían participado en el asesinato de ambos funcionarios y afirmaron que el atentado contó con "un importante grado de planeación".

De momento, no se ha dado más información respecto a los responsables, y sólo se ha señalado que huyeron de la capital tras cambiar en varias ocasiones de vehículo hacia el vecino estado de México.

Este jueves, Brugada, quien asumió el cargo en octubre de 2024, aseguró que la capital "tiene una estrategia de seguridad sólida", y explicó que el ataque "se da en medio de un descenso de los homicidios y de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México".

"No significa, como algunos he visto que han publicado, un aumento en la inseguridad o ante la ola de homicidios que la ciudad tiene. No. Es un hecho sumamente lamentable y se enmarca (...) en estos números", apuntó en la conferencia.

Brugada señaló que mayo de 2025 ha sido el mes con menos homicidios en la Ciudad de México, con un promedio de 1,8 crímenes diarios, cuando de enero a abril de 2025 habían 2,2.

La alcaldesa pidió además esperar el resultado de las investigaciones sobre el caso, al segurar que "debe quedar claro que no va a haber impunidad".

Este es el ataque a funcionarios de más alto perfil en la capital mexicana, desde el atentado contra el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en junio de 2020, entonces, secretario de Seguridad Ciudadana de la principal ciudad del país, con la presidenta, Claudia Sheinbaum, como jefa de Gobierno (2018-2023), y donde fallecieron dos de sus escoltas y una mujer que circulaba por la zona.

El crimen contra los funcionarios cercanos a Brugada sucede también en medio de la ola de violencia que vive el país, pese a que el Gobierno mexicano asegura que los homicidios han caído un 24,9 % en los primeros siete meses de la Presidencia de Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024.

La mandataria reiteró este jueves su llamado a no especular sobre el asesinato que ha estremecido la capital, después de que el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, dijera que la violencia política en el país vecino “es real” tras este ataque.

“A todos, incluido a Marco Rubio, (les pido) no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio”, señaló. EFE

