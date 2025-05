Estudiantes de Singapur en Harvard, "confundidos" por el veto a extranjeros de Washington

Bangkok, 23 may (EFE).- Estudiantes singapurenses de la Universidad de Harvard se mostraron este viernes "confundidos", según el diario isleño The Straits Times, después de que Washington prohibiera a la institución matricular a extranjeros y ordenara transferir a los actuales.

"El sentimiento actual es principalmente de confusión, y tal vez un poco de nerviosismo, porque todo esto no tiene precedentes, así que nadie sabe realmente qué está pasando", dijo al diario un estudiante de la Facultad de Derecho procedente de Singapur, con 117 alumnos en el centro, según sus datos.

"Hemos intentado contactar con la Embajada de Singapur en Washington D.C. y entiendo que están buscando una solución, pero aún no hay nada definitivo, así que estamos a la espera de ver qué sucede", añadió el universitario, que prefirió no revelar su nombre, acerca del conflicto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Harvard desde hace varios meses por cuestiones ideológicas.

Trump comunicó a Harvard mediante una carta firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la decisión: "Les escribo para notificarles que, con efecto inmediato, el programa de la Universidad de Harvard de Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocado".

"Esto significa que Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y que los estudiantes extranjeros actuales deben transferirse o perderán su estatus legal", sigue el documento.

"Harvard siempre fue mi sueño, y me alegra haber tenido la oportunidad de, al menos, vivirlo, aunque no sé cuánto tiempo más durará. Es triste pensar que estas oportunidades podrían no estar disponibles para otros", dijo al mismo periódico otro estudiante singapurense. EFE