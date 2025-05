Nagore Robles, implacable, sentencia a Bárbara Rey ante la publicación de sus memorias

La firma Rowenta ha celebrado una gran fiesta en Madrid para presentar sus últimas innovaciones de belleza y hogar en la nueva 'Casa Rowenta', que ha abierto sus puertas con la presencia de numerosos rostros conocidos como Lourdes Montes, Hiba Abouk, Juan Avellaneda, Jaydy Michel o Verónica Sánchez. También Nagore Robles, que ha sorprendido con su tensa y cortante reacción cuando le hemos preguntado por la inminente publicación de las memorias de Bárbara Rey, madre de su expareja Sofía Cristo, con la que protagonizó una mediática historia de amor entre 2011 y 2013.

"Es que a mí, de verdad, siempre... No te voy a entender. Tú imagínate que yo te pregunto sobre alguien con el que tú estuviste en el pasado. Pues tú miras atrás y dices, pero ¿qué sentido tiene? Pues eso, ¿qué sentido tiene hablar de alguien que yo conocí hace 12 y 13 años? Ninguno" ha expresado molesta.

"Será su actualidad, que no es la mía, es una persona que pasó por mi vida hace 13 años, entonces yo no tengo ningún interés ni en hablar de esta señora, ni en que me pregunten por ella, ni nada de esto. No, porque es que pasó muchísimo tiempo. Entonces, cuando me preguntáis por esto es porque, bueno, pues hay que tirar, entiendo que hay que llenar el contenido de lo que sea. Pero es que esta persona pasó por mi tiempo, o sea, por mi vida hace muchísimos años" ha sentenciado rotunda, desmarcándose completamente de Bárbara Rey y de su autobiografía.

Y por si quedaba alguna duda, Nagore ha dejado claro que "no he formado parte de su vida". "No fue mi suegra, hay que decirlo. Ha pasado ya muchísimo tiempo y ya está. Y yo deseo que todo el mundo esté en paz, esté tranquilo, que tenga mucho trabajo y listo. Pero hay personas que pasaron por mi vida así, bueno, y que a día de hoy no la recuerdo y que no me interesa. Pero porque no tengo ningún interés, de verdad, en esto. Pero que le vaya bien a todo el mundo" ha zanjado dejando entrever que su relación con la vedette es nula y asegurando que no piensa comprar sus memorias: "Prefiero leer otro tipo de novelas".

Rotunda, la influencer ha afirmado que tampoco le "interesa nada el Juan Carlos" cuando le hemos preguntado por su demanda a Miguel Ángel Revilla. "Un señor que no se le ha podido demandar por todo lo que ha hecho a lo largo de su historia y ahora él coge, como tiene tiempo libre debe ser, y se pone a tirar demandas. O sea, vamos a ver, vamos a ubicarnos. Si a ti no se te ha podido tocar donde todo este tiempo, usted deje de tocar al resto, ¿no?" ha apuntado implacable, bromeando con que antes que con el Emérito se tomaría "un chocolate con porras con Sofía, que es la que más me interesa de todo esto".

Además, Nagore se ha pronunciado sin filtros sobre la polémica que rodea a Melody tras su paso por Eurovisión: "La posición me da igual porque no define todo el trabajo que ha hecho. A mí me parece una artista tremenda, súper completa, que lleva toda la vida peleando y trabajando para esto. Que se lo merecía totalmente ir allí, o sea, es que no podíamos tener una mejor representante que ella. Me parece una absoluta diva, una mujer muy admirable y luego además es que me encanta ella".

"Me da igual Eurovisión, quiero decir, que es que yo ya no lo tengo en cuenta, porque creo que es que ahí no gana ni quién mejor canta, ni se puntúa quién es más artista, quién ha hecho mejor la actuación, o sea, yo creo que ya esto ya es una historia de intereses, de quién paga más, de etcétera, entonces, a mí ya me da igual. Yo me cargaba Eurovisión, ahora, el Benidorm no, el Festival, ese no, pero el de Eurovisión yo ya no iba" ha zanjado contundente.