El peruano Renato Tapia confía en que el Leganés siga en la elite del fútbol español

Carlos Mateos Gil

Madrid, 22 may (EFE).- 'Ganar y esperar' es lo único que le queda al Leganés este fin de semana si quiere seguir en la elite del fútbol español; superar al Valladolid y desear que el Espanyol no gane a la UD Las Palmas. El centrocampista peruano Renato Tapia (Lima, 1995) se muestra tranquilo y confía, como sus compañeros, en que todo salga de cara, como explica en una entrevista con la Agencia EFE.

El Leganés ocupa actualmente, con 37 puntos, la decimoctava posición de LaLiga EA Sports (Primera División española), última del descenso. Su único rival en la lucha por mantenerse es el Espanyol (39), ya que Las Palmas y el Valladolid ya confirmaron su presencia en Segunda el próximo año.

Pregunta (P): ¿Cómo está el equipo de cara a un duelo tan decisivo?

Respuesta (R): Bien. La verdad que muy tranquilos, muy motivados. Seguramente no sólo yo, sino muchos quieren que el partido se juegue ya, que comience, y que al final de todo se pueda lograr un buen resultado.

P: Su resultado es importante pero no dependen sólo de ustedes, también de lo que haga la UD Las Palmas contra el Espanyol. ¿Qué opciones les dan en ese duelo teniendo en cuenta que ya están descendidos?

R: Esto es fútbol y en todos estos años que llevo jugándolo he visto muchísimas cosas. Creo que este fin de semana no va a ser la excepción. Seguramente va a ser un partido muy complicado, con muchas emociones sobre todo. Cualquier cosa puede pasar y los jugadores de la UD Las Palmas son profesionales y van a salir a hacer su trabajo de la mejor manera.

P: ¿Se ha visto antes en una situación como la que está viviendo ahora?

R: Seguramente no la misma, pero ya la pasé con el Celta. Fue un momento complicado, duro, donde no ganamos por diez partidos consecutivos. Las cosas se pusieron grises y al final se logró la permanencia contra un Barça ya campeón, pero un Barça. Esto es fútbol; al final veremos qué es lo que sucede y trataremos de irnos con la cabeza en alto sabiendo que luchamos para poder quedarnos.

P: Si fuese jugador de la UD Las Palmas, ¿dónde encontraría la motivación para un partido como el que tiene que jugar ante el Espanyol?

R: En tratar de cerrar la temporada de la mejor manera, dándole la alegría a la gente que te ha seguido desde el principio y ha puesto la confianza en ti. Seguramente es muy difícil, es muy complicado, sabiendo que el último partido es prácticamente de trámite. Es complicado, todo el mundo te diría lo mismo, pero somos profesionales, tratamos de hacer el trabajo de la mejor manera y estoy seguro que lo van a hacer. Ya después lo que suceda es otro cuento.

P: De todos los puntos que se les han escapado esta temporada, ¿cuáles son los que más echa de menos?

R: Creo que el choque que más nos marca, sobre todo por el partido que hicimos, son los del Betis en casa y el del Real Madrid fuera. Por muchos factores miras hacia atrás y te dejan esa espinita de que pudimos sacar más puntos.

P: ¿Cuánto de mala suerte y cuánto de culpa tiene el Leganés en la situación en la que está ahora?

R: Creo que nosotros somos los responsables de poder estar ahí. Han pasado cosas a lo largo de la temporada que realmente no nos han ayudado. Somos los jugadores que nos plantamos a la cancha y unos más, unos menos, somos los que estamos, somos los que queremos, los que realmente sabemos lo que está sucediendo dentro del club. Creo que al final cuando todo acabe, seguramente muchos podrán levantar la cabeza y decir que luchamos por esto, por la camiseta, por el escudo... y seguramente otros no podrán decir lo mismo.

P: ¿Les ha perjudicado un poco en estas circunstancias la situación que hay en el club o el hecho de que a estas alturas nadie haya renovado o el hecho de que tengan dos directores deportivos?

R: A lo mejor sí, no lo sé, tendríamos que preguntarlo jugador por jugador. Creo que la gente lo ve, la gente no es tonta. Más que dejar a la imaginación de la gente y de los hinchas, hay que pensar que al final somos los que estamos aquí poniendo el pecho al frente y tratando de sacar esta situación adelante. Después lo demás te podría decir que uno sí y uno no, de repente la directiva, de repente el director deportivo que no debió salir, o el jugador que debió ser renovado... Creo que somos profesionales y nos debemos al equipo y al escudo hasta el final que acabe nuestro contrato, y no por eso significa que te deba perjudicar para hacer lo que tienes que hacer.

P: En el caso de que no se consiguiera el objetivo de la permanencia, ¿qué actitud esperáis de la afición el domingo en el campo a la conclusión del choque?

R: La reacción siempre viene de emociones y depende de cómo sean las emociones de la gente, de cómo quieran reaccionar, se verá. Creo que lo más importante es tratar de luchar hasta el final, como lo estamos haciendo ahora. Tenemos un partido muy importante el sábado, seguramente va a ser un partido muy lindo, muy emotivo, con muchas cosas que van a pasar. Hay que tratar que la gente reaccione de la mejor manera, que sientan que hemos dado todo hasta el final y que si al final no se pudo, estuvimos ahí.

P: El del Valladolid puede ser el último partido en el club de muchos jugadores. ¿A usted te gustaría seguir? ¿seguiría con el equipo en Segunda?

R: Yo tengo contrato, es lo único que puedo decir. Después lo que vaya a suceder no está en mis manos, no lo decido yo. Ya veremos lo que sucede. Ojalá que sea todo positivo y sigamos en Primera. EFE

