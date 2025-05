Dimite la CEO de Tinder, Faye Iosotaluno, la cual será relevada por el CEO de Match Group, Spencer Rascoff

Faye Iosotaluno, la consejera delegada de la 'app' de citas Tinder, ha comunicado este jueves que abandonará el puesto el próximo julio tras menos de dos años en el cargo, según ha anunciado mediante un 'post' en la red social LinkedIn.

"Como consejera delegada de Tinder, me siento especialmente orgullosa de haber trabajado con un equipo increíble, con líderes que se han animado mutuamente para ir subiendo el listón, construir con un propósito y desbloquear un nuevo valor para nuestros usuarios", ha afirmado Iosotaluno.

Por su parte, el CEO de Match Group, propietario de Tinder y Hinge, Spencer Rascoff, ha anunciado en una publicación también en LinkedIn que se venía preparando la salida de Iosotaluno desde hacía unos meses. A su vez, ha indicado que él personalmente asumirá las riendas de Tinder.

"Ahora que me pongo al frente del equipo, me siento lleno de energía por el impulso que has contribuido a crear [en referencia a Iosotoluno] y entusiasmado por seguir avanzando con los excepcionales líderes que tenemos", ha declarado Rascoff.