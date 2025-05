Abrines estará en el Eurobasket si su físico lo permite: "Decidiré a final de temporada"

Víctor Martí y Xavier Serrano

Barcelona, 22 may (EFE).- El alero del Barça Alex Abrines (Palma, 1993) ha desvelado en una entrevista con EFE que esperará hasta que termine la temporada para decidir su disponibilidad para disputar el Eurobasket de este verano con la selección española, puesto que arrastra "muchas dolencias" de las que deberá tratarse cuando acabe el curso.

"He hablado con Sergio (Scariolo). Hemos decidido dejar acabar la temporada y después tomar una decisión. Es un año difícil. No me he lesionado, pero físicamente tengo muchas dolencias que tengo que tratarme cuando acabe la temporada. Vamos a esperar a que acabe y ver cómo está mi cuerpo para tomar una decisión. Si mi cuerpo me deja, obviamente es un sí, pero es pronto todavía", ha explicado el alero.

Aunque ha confirmado que el seleccionador español cuenta con él "siempre y cuando esté dispuesto y en buenas condiciones", Abrines ha remarcado que tiene que "pensar mucho en el año que viene", ya que lleva "dos años prácticamente sin parar de jugar al baloncesto".

"La carga mental y física es muy alta. Necesito parar y pensar bien en todo lo que viene por delante", ha añadido.

Preguntado por los objetivos de España en el próximo Europeo, que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, el mallorquín ha respondido que "el listón es siempre el mismo: competir e intentar llegar lo más alto posible".

"Hemos demostrado que podemos ganar un Europeo sin los mejores jugadores, como en el último caso", ha dicho Abrines en referencia al oro continental que la selección se colgó contra pronóstico en 2022 sin su participación, pues optó por descansar para recuperarse de los problemas físicos con los que terminó aquella temporada.

Sin embargo, el mallorquín sí compitió en el Mundial de 2023 y en los Juegos Olímpicos de 2024, en los que España cayó eliminada en la fase de grupos. Unos torneos que, en opinión del jugador del Barça, han confirmado "la realidad de las selecciones emergentes como Alemania, Grecia, Serbia o Francia".

"Tienen el talento y el equipo que nosotros teníamos hace diez años con los Gasol, Fernández o Navarro. Estamos un pelín por detrás, pero nunca nos pueden dar por muertos porque siempre competimos de tú a tú con todos. ¿Quién sabe? Iremos a competir y al final seguro que haremos un buen papel", ha subrayado.

Abrines ha destacado que la selección vive "un cambio de ciclo", protagonizado por "muchos jóvenes que vienen pisando fuerte" y que "ya pueden empezar a asumir algunos galones", puesto que "tienen minutos en la ACB y los están aprovechando muy bien". Son casos como los del base del Valencia Basket Sergio de Larrea o el escolta del Real Madrid Hugo González, ambos de 19 años.

Asimismo, el alero ha reconocido que "algunos jugadores están más preparados que otros" y ha celebrado la creación este verano de una "selección B".

"Crear dos grupos y poder trabajar juntos en algunas sesiones facilitará que sea más fácil la transición de las selecciones inferiores al primer equipo", ha opinado. EFE

