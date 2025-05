LaLiga ve "un hito" la primera sentencia que tipifica como delito de odio los insultos racistas en estadios

LaLiga celebró este miércoles como "un hito sin precedentes en la lucha contra el racismo en el deporte en España" la sentencia contra los cinco aficionados del Real Valladolid que profirieron gritos racistas contra Vinícius Júnior en diciembre de 2022, la primera condena por delito de odio contra insultos racistas en los estadios de fútbol, según un comunicado.

"Esta resolución judicial representa un hito sin precedentes en la lucha contra el racismo en el deporte en España, que hasta ahora había conocido sentencias por conductas contra la integridad moral, con la agravante de racismo", rezó la nota de prensa de la patronal.

LaLiga cree que el hecho de que la resolución mencione "expresamente el delito de odio asociado a los insultos racistas refuerza el mensaje de que la intolerancia no tiene cabida en el fútbol". "Este avance es fruto del compromiso constante de LaLiga con la defensa de los valores del deporte y la tolerancia", expresó, refiriéndose a su proyecto LaLiga VS, a través de la que desarrolla acciones legales, campañas de concienciación y herramientas para identificar y denunciar conductas discriminatorias.

"LaLiga continuará trabajando con firmeza junto a las autoridades y clubes para garantizar que el fútbol sea un espacio seguro, respetuoso e inclusivo para todos", avanzó el comunicado.

Además, la entidad recordó que fue LaLiga quien interpuso la denuncia y actuó inicialmente como única acusación personada, uniéndose posteriormente como acusación el propio Vinícius Júnior y el Real Madrid, así como de la propia Fiscalía, para conseguir "esta sentencia ejemplar".

Las penas impuestas a los acusados de delito de odio son un año de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante un año, una multa entre los 1.080 euros y los 1.620 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones u oficios educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante cuatro años.

No obstante, para la suspensión de la pena de prisión, los condenados han aceptado expresamente no delinquir durante un plazo de tres años y no acudir a estadios de fútbol donde se celebren competiciones oficiales de ámbito nacional durante el mismo periodo, según relató LaLiga en su comunicado.

Los hechos se produjeron el 30 de diciembre de 2022, en un Real Valladolid-Real Madrid en el Estadio José Zorrilla, cuando cinco aficionados 'blanquivioletas' profirieron gritos racistas, entre ellos "puto negro", a Vinícius Júnior durante el encuentro.