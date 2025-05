El 'Turco' Mohamed dice que América, su rival en la final, "es el más grande" de México

Toluca (México), 21 may (EFE).- El argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed, entrenador del Toluca, se rindió en elogios este miércoles ante el tricampeón América, su rival en la final del torneo Clausura 2025, al que describió como el equipo más importante del fútbol mexicano.

“El América es el más grande, de eso no hay duda. Nosotros intentaremos quitarle la posibilidad de ganar cuatro torneos seguidos, para eso estamos acá en la final. Buscaremos también hacer mucho más grande a Toluca de lo que es, eso es lo que tenemos como objetivo”, explicó en la rueda de prensa antes del partido de ida de la final que se disputará este jueves.

Las Águilas, máximas ganadoras del balompié del país, recibirán en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México el primer duelo de la serie, mientras que el encuentro de vuelta será este domingo en el Nemesio Diez, casa del Toluca.

“El grupo está bien desde que llegamos, lo hemos fortalecido este semestre y los resultados ayudan a que haya felicidad en el vestuario. El equipo llega anímicamente bien, con fortaleza, solo queda confiar de que haremos una buena serie”, añadió Mohamed, nacido hace 55 años en Buenos Aires.

En la fase regular, el América goleó por 3-0 al Toluca, en la décima jornada del Clausura el primero de marzo pasado en el Ciudad de los Deportes, derrota que Mohamed dijo que le sirvió su equipo, que lideró la primera ronda con tres puntos más que el monarca, segundo.

“Ese partido nos dejó mucho aprendizaje, también ver jugar al América en los siguientes duelos nos dejó aprendizajes. Luego de la goleada les dije a mis jugadores que había que aprender ya que en ese momento estaban uno o dos escalones arriba de nosotros. Luego de ello, el equipo mostró otra faceta, tanto en lo que restó de la fase regular como de la fase final”, añadió el antiguo estratega del Celta español.

Sobre tener sentimiento encontrados de medirse con el América, al que dirigió en 2014, tiempo en el cual obtuvo un título de liga, negó que le genera algo especial porque con los Rayados del Monterrey, en el Apertura 2019, le ganó una final.

“Ya me tocó hacer una final con América luego de mi salida, la vida continúa, uno no se puede quedar en el pasado. La pasé bien con ellos, pero hoy soy rival y obviamente quiero ganar”, sentenció Mohamed, quien reveló que para la serie por el título no tiene su plantilla completa, pero se negó a dar los nombres de los jugadores lesionados. EFE

(fotos)