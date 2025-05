Trump asegura que los trabajadores no perderán la cobertura de salud con su plan fiscal

Washington, 20 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que los trabajadores estadounidenses no perderán sus planes de asistencia sanitaria si finalmente se aprueba su polémico plan de recortes presupuestarios y rebajas fiscales.

"No perderán el seguro médico", respondió en los pasillos del Congreso de EE.UU. a un periodista que le preguntó si podía garantizar a sus votantes y a la clase trabajadora que esto no iba a ocurrir.

El mandatario afirmó que no solo no se iba a perder la cobertura sanitaria, si no que les iba a hacer ahorrar: "Estoy reduciendo el precio de los medicamentos en un 85 %. Os estoy haciendo ahorrar porque hice lo que nadie está dispuesto a hacer (...). Vamos a pagar (por medicinas) lo equivalente al país que menos paga del mundo".

"No estamos recortando nada significativo. Lo único que estamos recortando es el despilfarro, el fraude y el abuso", recalcó el mandatario, quien insistió en que las limitaciones propuestas al programa de asistencia de salud Medicaid, están pensadas para dejar fuera a "inmigrantes con múltiples antecedentes" que reciben los beneficios.

El republicano acudió este martes al Capitolio para impulsar la aprobación de su polémico plan de recortes presupuestarios y rebajas fiscales, que pese a avanzar poco a poco en su tramitación, todavía afronta reticencias en las filas de su partido.

El plan, bautizado por el mandatario como "el gran y hermoso proyecto de ley", busca extender las exenciones fiscales que este ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) e incluir nuevas rebajas junto a limitaciones al Medicaid, uno de los temas más polémicos en las negociaciones.

Los congresistas han celebrado sesiones maratónicas para adelantar el proyecto y lograr su aprobación antes del Día de los Caídos, el 26 de mayo, con la intención de que llegue al Despacho Oval antes del simbólico 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense.

Sobre su reunión con los de su partido, el neoyorquino explicó que había sido "un gran encuentro" y "de amor".

"Fue una reunión de unidad (...).Cualquiera que no la apoyara (la ley) como republicano lo consideraría un tonto", comentó. EFE

