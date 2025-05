Nueva York lanza una campaña para proteger el derecho de los migrantes a vivienda segura

Nueva York, 20 may (EFE).- La alcaldía de Nueva York lanzó hoy una campaña para informar a inmigrantes indocumentados sobre su derecho a una vivienda segura y que no se violen los derechos humanos, y les exhortó a no temer denunciar cualquier situación adversa, en respuesta al miedo que ha causado la feroz campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

La iniciativa, que está disponible en varios idiomas a través de folletos y carteles, les alerta de que en esta ciudad es ilegal que los propietarios se nieguen a venderles o alquilarles propiedades, que se impongan condiciones diferentes o les intimiden o acosen por su estatus migratorio o país de origen.

También que es ilegal que el propietario se niegue a hacer reparaciones o mantenga la vivienda en malas condiciones o les amenace con llamar a Inmigración o use el término de "extranjero ilegal".

La ley de Nueva York prohíbe además que el dueño tome represalias por haber presentado una denuncia en su contra ante la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad u otra agencia, que se puede hacer de forma anónima.

La Oficina para Asuntos de Inmigración (MOIA en inglés), que dirige el mexicano Manuel Castro, convocó este martes a una mesa redonda con medios en un intento de que el mensaje llegue a la comunidad migrante, a la que también ha alertado antes de que no tengan temor de acudir a recibir servicios médicos ni de enviar sus hijos a la escuela o hacer denuncias a la policía.

Castro estuvo acompañado por el vicealcalde para Vivienda y Asuntos económicos, Adolfo Carrión, por los comisionados adjuntos de Vivienda, Ahmed Tigani, y de Derechos Humanos, Kajori Chaudhuri, y por la directora ejecutiva de la Oficina de Participación Pública, Adrienne Lever.

"Ciertamente hay temor en la comunidad migrante, no sólo en Nueva York sino a través de la nación. En Nueva York reconocemos que somos una ciudad de inmigrantes, que nuestra economía depende de ellos. Hay indocumentados que tienen mucho más temor por el ambiente que se ha creado con esta administración" de Trump, dijo a EFE Carrión. EFE

rh/gac

(foto) (video)