Temas del día de EFE Internacional del 19 de mayo de 2025 (12.00 GMT)

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes que el Ejército israelí tomará el control de "todas las zonas de la Franja de Gaza" y que su Gobierno permitirá una entrada "mínima" de ayuda humanitaria por miedo a que la hambruna en el enclave haga que los aliados de Israel retiren su apoyo militar y diplomático al país.

- El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, aseguró este lunes que los gazatíes solo recibirán "pan de pita y un plato de comida".

(Se ha enviado información de 35 palestinos muertos en Gaza y de que Israel ha ordenado la evacuación de Jan Yunis (sur de Gaza) ante "un ataque sin precedentes").

Kiev/Moscú/Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, se empeña en impulsar su plan para poner fin a la guerra de Ucrania, para lo que mantendrá este lunes contactos telefónicos con sus homólogos ruso, Vladimir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelenski, así como un segundo contacto con los líderes de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania

(Las llamadas de Trump a Putin y Zelenski están previstas a partir de las 14.00 GMT)

(En la noche del domingo ya se produjo un primer contacto telefónico entre Trump y los líderes de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido)

- Las fuerzas ucranianas siguen luchando para repeler los cada vez más intensos asaltos rusos cerca de Pokrovsk y Toretsk, en la región de Donetsk, así como a lo largo de la frontera en Sumi y Kursk, mientras el ejército enemigo intenta cazar a los drones ucranianos en la lucha por el control de líneas de suministro clave. Por Rostyslav Averchuk

Londres - El Reino Unido y la UE han logrado un acuerdo en su primera cumbre post Brexit por el que reforzarán su relación en temas como la defensa al comercio o pesca, lo que supone, según el primer ministro británico, Keir Starmer, una "nueva alianza estratégica adaptada a nuestros tiempos", y según la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, un nuevo capítulo en "nuestra relación única" con el Reino Unido.

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe este lunes al nuevo embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, en medio de las tensiones entre ambos países por el tráfico de drogas y la crisis migratorias, y ante la promesa de mayor colaboración y respeto.

Lisboa - El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, llevará a cabo mañana, martes, consultas con los principales partidos, de cara a la formación de un futuro Gobierno y tras elecciones del domingo, donde el centroderecha ganó, la ultraderecha tuvo una gran subida y los socialistas perdieron 20 diputados.

(A falta de que se conozca el voto en el extranjero, que adjudica cuatro escaños, la Alianza Democrática (AD) de Montenegro (centroderecha) ganó las legislativas, con 89 escaños y el 32,10 % de los votos; seguida del PS, con 23,38 % de los sufragios y 58 diputados; los mismos que Chega, que tiene el 22,56 % de los votos).

Brasilia - El juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado comienza en el Tribunal Supremo, con las audiencias para escuchar a los 82 testigos citados por la acusación y la defensa.

Washington -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratifica junto a la primera dama, Melania Trump, la ley "Take it Down", que veta la publicación online de fotos íntimas sin el permiso de la persona implicada.

Ginebra - Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebran su asamblea anual, que prevé adoptar formalmente el Acuerdo Global sobre Pandemias y tratar los recortes presupuestarios tras la salida de Estados Unidos, el país que más aportaba en la partida de fondos voluntarios.

(En el marco de los recortes, la OMS ha decidido reducir a la mitad sus departamentos y los miembros de su equipo directivo)

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes que se aparte a Israel de competiciones internacionales y de eventos como el festival de Eurovisión por la guerra de Gaza, mientras la televisión pública RTVE pide a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, información oficial de cuántos votos recibió cada país desde España.

Cannes (Francia) - Benicio del Toro protagoniza 'The Phoenician Scheme' ('La trama fenicia'), de Wes Anderson, que se presenta este lunes en la competición de Cannes, al igual que 'O agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho y con Wagner Moura, mientras Isabelle Huppert llega con 'La femme la plus riche du monde', que no compite.

(Se han enviado entrevistas con Wagner Moura, uno de los actores más conocidos de Brasil, y con Kleber Mendonça Filho)

12:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga la variación en marzo del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

13:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ALIMENTOS.- La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) presenta las cifras de pérdida y desperdicio de alimentos y su impacto en la seguridad alimentaria del país. Uniandinos (Texto)

13:30h.- Ciudad de Panamá.- CAMBIO CLIMÁTICO PANAMÁ.- La Ciudad de Panamá acoge desde este lunes la primera Semana del Clima de 2025 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), bajo el lema "Diálogos para la Ambición y la Implementación". (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Washington.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y luego con el ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a varios líderes de la OTAN en un intento de desbloquear las negociaciones de paz. (Texto)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe al nuevo embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Guatemala.- CENTROAMÉRICA LITERATURA - Guatemala recibe a más 60 autores literarios, músicos, periodistas y cineastas de más de diez nacionalidades para la celebración del festival Centroamérica Cuenta, que en esta edición hará énfasis en la importancia de proteger la libertad de expresión y la democracia en la región. (Texto)

18:00h.- Brasilia.- BRASIL BOLSONARO.- El juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado comienza en el Tribunal Supremo, con las audiencias para escuchar a los 82 testigos citados por la acusación y la defensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Guatemala.- AMÉRICA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebrará en Guatemala, del 19 al 23 de mayo, un periodo de sesiones en el que verá casos contra Honduras y Ecuador relacionados a pueblos indígenas, y contra Perú por una intervención quirúrgica que causó la muerte a una mujer.

19:00h.- Washington.- EEUU PRIVACIDAD.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratifica junto a la primera dama, Melania Trump, la ley "Take it Down", que veta la publicación online de fotos íntimas sin el permiso de la persona implicada. The White House. Rose Garden

20:00h.- Washington.- EEUU DEFENSA.- El programa 'The Will Cain Show', en Fox News, entrevista al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ESPAÑA.- El buque escuela español Juan Sebastián de Elcano llega a Santo Domingo, con la princesa Leonor a bordo. (Partida prevista para el 24 de mayo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Finaliza el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones generales de agosto en Bolivia, en las que se elegirán al presidente, vicepresidente y a los integrantes de las Cámaras de Senadores y Diputados. Mientras que el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo fue confirmado como el candidato presidencial del oficialismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en el que siete profesionales de la salud están acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del ídolo argentino, el 25 de noviembre de 2020. (Texto)

Buenos Aires.- BUENOS AIRES ELECCIONES.- El sistema político argentino vive este lunes las secuelas del triunfo del partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, donde se impuso con el 30,1 % de los votos y prácticamente duplicó al partido del expresidente Mauricio Macri, Propuesta Republicana (Texto)

Quito.- ECUADOR MINERÍA.- La Cámara de Minería de Ecuador presenta la primera consulta previa realizada en el país con éxito, un proceso histórico que ha contado con el acompañamiento de la OIT y que se ha llevado a cabo bajo los estándares de la Corte Constitucional. (Texto)

URUGUAY DESAPARECIDOS (Crónica) - Montevideo - Con ilustraciones de 136 artistas y material de archivo, la muestra ‘El color de la memoria, un archivo en expansión’ recuerda la vida de las 197 personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar que hubo en el país sudamericano entre 1973 y 1985. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo - URUGUAY DESAPARECIDOS - Las madres de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar de Uruguay son homenajeadas por la Secretaría de Derechos Humanos del país sudamericano. (Texto)

12:10h.- Berlín.- UE COMPETENCIA.- La comisaria europea de Competencia y vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE) para la Transición Limpia, Teresa Ribera, pronuncia sendos discursos sobre el reforzamiento de la competitividad de Europa y el apoyo a la industria en la transición hacia una economía descarbonizada. (Texto)

13:00h.- La Haya.- GABÓN GUINEA ECUATORIAL.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emite su decisión sobre los documentos legales y convenios que deberían resolver la disputa territorial que enfrenta a Gabón y Guinea Ecuatorial por la soberanía sobre tres islas situadas en aguas aparentemente ricas en petróleo en la bahía de Corisco, en la África Occidental. (Texto)

13:00h.- Varsovia.- POLONIA ELECCIONES.- Observadores electorales de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) informan en rueda de prensa sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales en Polonia el domingo.

14:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'los Javis', presentan en el marco del Festival de Cannes detalles de su nueva película, 'La bola negra'. Terrace Sunset, HOtel Mariott. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:40h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Entrevista con el filipino Lav Díaz y el mexicano Gael García Bernal, realizador y protagonista de 'Magallanes', película que se presenta fuera de competición en Cannes. Palais des Festivals (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Versalles.- FRANCIA INVERSIONES.- El presidente Emmanuel Macron interviene en la clausura de una nueva edición de 'Choose France', el evento anual con responsables de grandes empresas para promover las inversiones en suelo francés. (Texto) (Foto)

17:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El realizador Spike Lee y el actor Denzel Washington cruzan la alfombra roja de Cannes para presentar, fuera de competición, la película 'Highest 2 Lowest', que también cuenta en su elenco con el músico ASAP Rocky. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Con Dakota Johnson en el reparto, el realizador estadounidense Michael Angelo Covino presenta la comedia sentimental 'Splitsville' en el Festival de Cannes, fuera de competición. (Texto)

20:30h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La alfombra roja de Cannes recibe a la realizadora francesa Julia Ducournau y al equipo de 'Alpha', una de las grandes favoritas a ganar la Palma de Oro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO PAISAJISMO.- La feria de jardinería Chelsea Flower Show, que abre al público del 20 al 24 de mayo, prevé la visita de la familia real británica. En los terrenos del Royal Hospital Chelsea, al oeste de Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- ONU JUSTICIA.- 34ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) de la ONU centrada en las nuevas formas de delitos, incluyendo los que afectan al medio ambiente y a la propiedad cultural entre otros.

Ginebra.- SALUD ASAMBLEA.- Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebran su asamblea anual. (Texto) (Audio)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La Cañada Real de Madrid vuelve a Cannes de la mano del español Guillermo Galoe, quien cuenta en una entrevista con EFE la experiencia de rodar allí 'Ciudad sin sueño', seleccionada en la Semana de la Crítica de Cannes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Benicio del Toro protagoniza 'The Phoenician Scheme' ('La trama fenicia'), de Wes Anderson, que se presenta este lunes en la competición de Cannes, al igual que 'O agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho y con Wagner Moura, mientras Isabelle Huppert llega con 'La femme la plus riche du monde', que no compite. Palais des Festivals (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El rito gallego de la "rapa das bestas" se puede ver en Cannes, en una experiencia en 270º, de la mano del realizador Brais Revaldería con un proyecto seleccionado en la competición de cine inmersivo del Festival de Cannes. (Texto) (Foto)

