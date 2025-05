Mascherano: "El equipo ha perdido muchísimo en confianza"

Nueva York, 18 may (EFE).- Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, reconoció que el equipo atraviesa una dinámica "muy negativa", agravada este domingo por la goleada sufrida en condición de local ante Orlando City por 0-3.

"El equipo ha perdido muchísimo en confianza, hemos bajado en nivel individual y colectivo. Y está claro que de alguna u otra manera lo hemos intentado con diferentes sistemas, con diferentes nombres y a día de hoy nos está costando", afirmó en una rueda de prensa.

El Inter Miami lleva cinco derrotas en los últimos siete encuentros contando MLS y Copa de Campeones de Concacaf. El equipo de rosa continúa con enormes problemas defensivos y ha encajado 20 goles en esos siete partidos.

El empate por 3-3 ante los San Jose Earthquakes y el triunfo por 4-1 contra los New York Red Bulls fueron lo único positivo de un Inter Miami que en sus últimos siete duelos, por el contrario, ha sufrido cinco derrotas: dos ante los Vancouver Whitecaps en la Copa de Campeones de Concacaf (1-5 global), 3-4 contra el Dallas, 4-1 ante Minnesota United y 0-3 ante Orlando City.

"Creo que estábamos haciendo una muy buena primera parte, controlando el partido, teniendo opciones, llegando, teniendo las mejores ocasiones claras. Pero bueno, otra vez una desatención en una pelota relativamente fácil y nada. Estamos en esos momentos donde cada desatención que tenemos concedemos un gol", argumentó Mascherano.

Previamente, Messi había reclamado tras el encuentro que el primer gol llegó tras una cesión al portero del Orlando City que el árbitro no consideró como tal.

"La verdad es que hay veces que hay errores puntuales como el partido pasado (contra los San Jose Earthaquakes), ¿viste? No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros en alguna jugada puntual. Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema de los árbitros", dijo Messi a la retransmisión de Apple.

Mascherano, no obstante, evitó cargar contra los árbitros e insistió en los errores propios que tan caro le están costando a su conjunto.

"La realidad es que más allá de que la jugada es controversial porque hay un pase hacia atrás, nada: volvemos a caer en los mismos errores que nos cuestan el partido nuevamente", apuntó el técnico

"Claramente el responsable soy yo, lo vengo diciendo (...). No podemos permitirnos los errores que tenemos. Eso está claramente identificado pero no sirve de nada que yo venga a hacer este relato porque sigue pasando. En muchas de estas cosas estamos fallando nosotros como cuerpo técnico y tenemos que intentar buscarle la vuelta para no seguir fallando y para que el equipo empiece a tener resultados", añadió. EFE