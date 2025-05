Joaquín Sabina llena de 'bombines' el Madrid Arena en su concierto de despedida con el público en pie

El artista Joaquín Sabina ha puesto en pie esta noche al público del Movistar Arena de Madrid en el primero de sus conciertos en la capital con su gira 'Hola y adiós', con la que se despide de los escenarios.

"Buenas noches, gracias por venir. Por fin en Madrid. Ya sabéis que esta es mi última gira, pero por suerte me quedan algunos conciertos más en Madrid. La ciudad, no donde nací, pero sí donde elegí vivir y a la que le debo absolutamente todo lo que soy, incluidas mis canciones. Muchas gracias", ha dicho el artista tras comenzar cantando 'Yo me bajo en Atocha'.

A pocos minutos de las 20.30 horas, se ha proyectado en las pantallas del escenario el vídeo de una de sus últimas canciones, 'Un último vals' -dirigido por Fernando León de Aranoa- en el que le acompañan viejos amigos como Joan Manuel Serrat, Leiva, Ricardo Darín, Andrés Calamaro, Ariel Rot, José Tomás, Luis García Montero, Juan Gabriel Vásquez, Alejo Stivel o Jorge Drexler.

Acto seguido, las luces se han apagado y los siete músicos de la banda del artista han aparecido por los laterales, de donde ha salido Sabina entre los aplausos y vítores de bienvenida por parte de los 12.000 asistentes -según cifras facilitadas a Europa Press-, ya que la cita había colgado el cartel de 'todo vendido'.

A sus 76 años, Sabina ha brindado al público, durante algo más de dos horas, la oportunidad de despedir una selección de canciones que ya son clásicos en la trayectoria del artista como '19 días y 500 noches' -que ha puesto en pie al Movistar Arena-, '¿Quién me ha robado el mes de abril?' o 'Por el bulevar de los sueños rotos'.

Tras el rugido y aplauso inicial, el artista ha llenado el escenario -sobrio y con detalles el rojo en el que se leía su nombre- con 'Lágrimas de mármol', 'Lo niego todo', 'Mentiras piadosas', 'Ahora que...' y 'Calle Melancolía', que han animado a un público que ha estado muy presente desde el inicio.

En el centro del recinto madrileño el público ha acompañado sentado al artista, aunque tras la primera canción muchas personas -ataviadas con los míticos clásico bombín en fieltro de lana negra que viste el cantautor- se han levantado para cantar las letras.

"En esta última gira estoy aprovechando para sacar viejas canciones que hacía tiempo que no cantaba, darles un arreglito nuevo para que no sean tan aburridas. Y está es una de las primeras que escribí", ha añadido el artista antes de que el público le acompañase cantando 'Calle Melancolia'.

Aunque el artista ha estado sentado todo el concierto -y se ha ausentado en dos ocasiones varios minutos mientras su orquesta cantaba- ha llenado el escenario con su voz, mostrándose carismático, sonriente y asegurando que estaba acompañado de "demasiada gente" que quiere y conoce.

Precisamente, ha dedicado '¿Quién me ha robado el mes de abril?' al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y al escritor Benjamín Prado, mientras que 'Calle Melancolía' se la ha dirigido a, entre otras mujeres, la periodista Mónica Carrillo.

En la última parte del concierto ha sido el turno de himnos como 'Y sin embargo te quiero', 'Noches de boda', 'Y nos dieron las diez' o 'Contigo', tras los que el público pedía "otra" canción a gritos. El intérprete ha concluido con la rockera 'Princesa', despidiéndose entre aplausos de los asistentes que le han respondido con saltos y los brazos en alto coreando cada verso.

La gira comenzaba en febrero 2025 en América y durante once semanas recorrió México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Tras una breve pausa ha seguido su rumbo a España y Europa, hasta su final en el mes de noviembre.

La primera parada nacional fue en la isla de Gran Canaria, fecha a la que le seguía Málaga con dos conciertos en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, para los que las entradas también estaban agotadas.