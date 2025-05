El patriarca ortodoxo apunta al 30 de noviembre para el viaje de León XIV a Nicea

Ciudad del Vaticano, 19 may (EFE).- El patriarca de Constantinopla Bartolomé I indicó este lunes el próximo 30 de noviembre como la fecha que el nuevo papa León XIV baraja para viajar a Turquía y conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea.

El patriarca de la iglesia ortodoxa y arzobispo de Constantinopla ha hablado de esta cuestión tras visitar la tumba de Francisco en la basílica romana de Santa María La Mayor, en declaraciones a la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, TV2000.

Bartolomé sostuvo que esta mañana se reunió con el pontífice y que ha podido comprobar su intención de proseguir la senda de Francisco por el ecumenismo, la futura reunificación del cristianismo.

"Esta mañana me he reunido con Su Santidad el papa León y he comprobado con gran satisfacción que podemos continuar sobre la misma vía para nuestras iglesias, para el cristianismo entero y la paz en el mundo", declaró.

Y agregó: "Él me ha asegurado que quiere venir a Turquía para el aniversario de Nicea. No hemos fijado una fecha concreta, pero ciertamente este año (...) El 30 de noviembre, puede ser para la visita".

El patriarca de Constantinopla declaró que será "un honor" acoger al papa en este posible viaje que, según detalló, también incluiría una visita oficial al patriarcado ecuménico de Estambul.

El pasado 12 de mayo León XIV confirmó su intención de realizar este viaje ya previsto por su antecesor, Francisco, para celebrar en Nicea el 1.700 aniversario de este importante Concilio, convocado en el año 325 en esa ciudad romana de Asia Menor (actual Turquía) por el emperador Constantino I para acercar posturas entre cristianos.

Con este viaje el nuevo pontífice continuaría el acercamiento de Francisco con los ortodoxos en las varias reuniones que mantuvo con el patriarca Bartolomé. EFE