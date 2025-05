Alba Torrens: Las jóvenes me enseñan más a mí de lo que piensan

Carlos Mateos Gil

Madrid, 19 may (EFE).- Alba Torrens (Binisalem, 1989) ha resistido como la guardiana de las esencias de una generación gloriosa para el baloncesto femenino español. Tras decir adiós muchas de las que le han acompañado en ese camino a lo largo de los años, ahora es el faro llamado a arrojar luz sobre las futuras generaciones para que el legado no se apague.

Con un palmarés envidiable con el equipo nacional (plata en el Mundial 2014 y en los Juegos Olímpicos 2016 y bronce en los Mundiales de 2010 y 2018, entre otros logros), la capitana no rehúye la responsabilidad que tendrá en su séptimo Eurobasket, al que acude ilusionada como una debutante.

Torrens concede una entrevista a la Agencia EFE tras la presentación del equipo que disputará una competición continental que se celebrará en República Checa, Alemania, Grecia e Italia.

Pregunta (P): ¿Qué le motiva para seguir acudiendo a la selección?

Respuesta (R): La ilusión. Es mi séptimo Eurobasket y tengo una ilusión renovada. La motivación viene de poder formar parte de este equipo con mucha juventud, con un cambio generacional. Vengo con las ganas de poder ayudar a este relevo y de poder sumar al equipo en los aspectos que haga falta para conseguir los objetivos que nos marquemos.

P: Es un torneo de transición que da paso a las jóvenes. ¿Eso hace más importante su presencia?

R: Creo que es un camino de doble sentido y todo es importante. Esta combinación de veteranía y de una juventud que sube con muchísimo talento y energía, es positiva. Todas las partes son igual de importantes; creo que, de una manera u otra, en todo momento va a ser un liderazgo compartido. Al final hay muchos momentos, muchas situaciones, y todas de alguna manera tendremos que liderar. En esta diversidad creo que podemos encontrar una fuerza.

P: ¿Es difícil interactuar y convivir fuera de la pista con jugadoras a las que en algunos casos dobla en edad?

R: Por supuesto que tenemos diferentes aficiones o diferentes momentos de vida, pero no veo por qué eso no tiene que ser positivo. Se puede hacer y así lo hemos demostrado. Para mí es una motivación estar con ellas, ellas me enseñan más a mí de lo que piensan. También su energía a mí me llena de muchas maneras y creo que este equipo puede demostrar que eso también es posible, que vamos más allá de la edad. Muchas veces y en muchas situaciones pone como límite y creo que no tiene que ser un límite, sino que al final somos jugadoras y podemos encontrar esa manera de congeniar.

P: ¿Cuál es el objetivo?

R: Creo que el objetivo principal es ser conscientes de que estamos en construcción de un equipo nuevo. Toda construcción tiene un proceso y hay que querer ser cada día un poquito mejores para buscar la mejor versión del equipo con un estilo propio, de una manera auténtica, sin compararnos con equipos anteriores. Eso va a ser lo que nos va a situar mejor en el campeonato. Nos centraremos primero en la primera fase y veremos dónde estamos.

P: ¿Tiene capacidad España de replicar lo que se ha hecho antes?

R: No hay que comparar ni replicar. Creo que cada equipo va a hacer su camino. Lo que yo sí veo es una juventud con muchísimo talento, con muchísima energía y presencia, con jugadoras muy jóvenes que ya han demostrado en la máxima categoría rendir a muy alto nivel. Creo que esto tiene mucho valor y estoy segurísima de que la selección volverá a estar arriba, que hablaremos de éxitos. Hay que confiar en este proceso porque veo el deseo y las ganas de todas para ponernos a trabajar y conseguirlo.

P: En toda su etapa en la selección, ¿quién es la jugadora o compañera que más le ha marcado?

R: Yo también entré muy joven en la selección. Ha habido muchas porque al inicio fueron Amaya (Valdemoro), Elisa (Aguilar, actual presidenta de la Federación Española de Baloncesto), Anna Montañana en ese momento de entrar. Y después con una jugadora con la que también compartí en muchos momentos fue con Laia Palau, que para mí ha sido referente y he aprendido mucho de ella.

P: ¿Con qué logro se queda?

R: Hay uno que creo que todas siempre destacamos, que es la medalla olímpica en Río de 2016. Se consiguieron muchos éxitos durante esos años, pero la medalla olímpica creo que fue para mí la que elegiría entre todas. EFE

(vídeo)