El candidato socialista portugués apela a la movilización contra un "gobierno radical" de derecha y liberales

El candidato del Partido Socialista (PS) en las elecciones legislativas portuguesas de este domingo, Pedro Nuno Santos, ha realizado un llamamiento a la movilización del centro y la izquierda para evitar un "gobierno radical" de la coalición conservadora Alianza Democrática (AD) y su posible acuerdo con la formación Alternativa Liberal (AL).

Nuno ha votado en Loures, a las afueras de Lisboa, y ha pedido a sus compatriotas "no fallar el voto el 18 de mayo". "Quien no esté de acuerdo con un gobierno de AD con IL tiene que ir a votar. Me dirijo a los electores de iquierda y a los electores de centro que no quieren un gobierno radical que vaya a desmantelar nuestro estado social. Tiene que votar a PS y no debe dispersar el voto", ha argumentado, según recoge el periódico 'Diário de Notícias'.

Nuno ha puesto en valor la negociación como "parte de todos los procesos democráticos". "Nosotros somos capaces de garantizar la estabilidad y una legislatura completa aunque no haya mayoría absoluta", mientras que "quien nunca lo ha conseguido ha sido el PSD", en referencia al Partido Social Demócrata (PSD) de su principal rival, Luís Montenegro, que concurre bajo la coalición Alianza Democrática (AD).

Portugal acude este domingo a las urnas por tercera ocasión en tres años bajo la sombra otra vez de la ingobernabilidad, una vez las encuestas no prevén importantes cambios con respecto a las pasadas elecciones anticipadas, convocadas tras no superar el primer ministro conservador una moción de confianza sobre un posible conflicto de intereses en torno a sus negocios familiares.