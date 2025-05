Antichavista cree que la mejor forma de luchar por "condiciones electorales" es votando

Caracas, 18 may (EFE).- El opositor venezolano Simón Calzadilla afirmó este domingo que la mejor forma de luchar por mejores condiciones electorales en el país es "participando o intentándolo" porque, considera, la abstención le resulta "muy beneficiosa" al Gobierno de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección.

"Seguir participando, continuar pidiendo por la liberación de los presos políticos, exigir una Venezuela en la que se pueda vivir con dignidad, son diversas formas de una misma lucha", señaló el secretario general del Movimiento Por Venezuela (MPV) en una carta difundida por su equipo de prensa.

El exdiputado dijo que con "cada fraude, con cada preso político, con cada arbitrariedad, el Gobierno se debilita más".

"Otro argumento del sector abstencionista, de verdad muy difícil de comprender es: no voto hasta que haya condiciones. Dicen, primero hay que luchar y lograr se respete la ley y se alcancen los estándares de una elección competitiva y democrática, es decir, voto cuando el Gobierno de Maduro deje de ser lo que es y se vuelva bueno", añadió.

Calzadilla indicó que fue inhabilitado para participar en los comicios regionales y legislativos del próximo 25 de mayo, mientras, sostuvo, otros dirigentes del MPV fueron imposibilitados de participar porque, argumentó, el "Gobierno empezó a ver con preocupación que podía construirse una alianza importante con los partidos que decidimos participar y, a pesar de la intensa campaña abstencionista, igual podían ser derrotados el 25 de mayo".

"No fuimos los únicos, otros importantes dirigentes regionales, con mucha fuerza en las encuestas, fueron impedidos por diferentes métodos fraudulentos a participar y, además, impidieron la libre conformación de alianzas entre los partidos", apostilló.

Ante esto, señaló, se comprueba que no son "vendidos" ni "colaboracionistas" sino "una amenaza electoral para el Gobierno".

"Imagínense lo que estuviera hoy ocurriendo si todo el liderazgo opositor que apoyó a Edmundo González Urrutia el 28 de julio, se hubiera unido nuevamente para intentar participar en este proceso electoral", agregó.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente comicial -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el exgobernador Henrique Capriles, manifestaron su intención de participar en las votaciones.

Este miércoles, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado reiteró su rechazo a la convocatoria del 25 de mayo, al insistir en el triunfo del antichavismo en las presidenciales del año pasado, pese a que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

"Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no", señaló la exdiputada en una grabación publicada en X.EFE