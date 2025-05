Ligeros abucheos en la final de Eurovisión 2025 contra la representante de Israel

Basilea (Suiza), 17 may (EFE).- Los abucheos han vuelto a Eurovisión este sábado en la final de su sexagésimo novena edición durante la actuación de Yuval Raphael, la representante israelí, aunque no con la intensidad con que lo hicieron en 2024.

Estas muestras de desaprobación entre el público asistente al St. Jakobshalle de Basilea (Suiza), donde se celebra el festival este año, han sido perceptibles al inicio y al final de su canción, pero no en el resto de la interpretación de su tema 'New Day Will Rise'.

Raphael no había vuelto a sufrir estas expresiones de desaprobación durante su directo desde que en un ensayo con público de la segunda semifinal el pasado jueves seis personas fueran expulsadas por "perturbar" con abucheos y pitidos su actuación.

La cadena pública suiza, SRG SSR, responsable de la organización del festival en esta edición, confirmó entonces a los medios que parte de las seis personas responsables pertenecen a una misma familia y que han sido obligadas a abandonar el ensayo tras alterar el curso normal de la actuación de Israel con una bandera palestina de grandes proporciones y un silbato.

"Nos gustaría destacar que la organización está comprometida con un entorno neutral, seguro, inclusivo y respetuoso con Eurovisión", alegaba el comunicado remitido a la prensa.

La edición de 2024 ya resultó polémica por la participación de Israel, cuya representante Eden Golan sufrió abucheos en cada una de sus actuaciones por los entonces más de 30.000 palestinos muertos a causa de la ofensiva militar de su Gobierno en Gaza, una cifra que actualmente se eleva a 53.000, con numerosas víctimas infantiles.

La participación este año de Yuval Rapahel, que interpreta una balada titulada 'New Day Will Rise' (Otro día llegará, en español), tiene un fuerte valor simbólico si se tiene en cuenta que es una de las supervivientes de los atentados perpetrados por Hamas contra población civil en octubre de 2023, tras la que comenzó la actual ofensiva israelí. EFE