Italia invierte 60 millones para cubrir la pista central del Foro Itálico en 2028

Roma, 16 may (EFE).- La Federación de Tenis y Pádel (FITP) anunció que Italia invertirá cerca de 60 millones de euros para la reforma de la pista central del Foro Itálico, que incluirá una cubierta desmontable y más de 2.000 asientos nuevos y que se inaugurará para la edición del Masters y WTA 1.000 de Roma de 2028.

"La cubierta de la Pista Central del Foro Itálico llegará en 2028", anunció Marco Mezzaroma, presidente de Sport e Salute, la empresa pública encargada del desarrollo del deporte en Italia.

"Gracias al Ministro Giancarlo Giorgetti (economía) hemos tenido la posibilidad de invertir más en el Foro Itálico, que ya es objeto de un programa de reurbanización en curso, compartido con la Presidencia del Consejo y el Ayuntamiento de Roma", añadió.

La reforma llega después de años de polémica en el que el torneo se ha visto interrumpido en algunos casos varios días seguidos por culpa de la lluvia.

El presidente de la FITP, Angelo Binaghi, priorizó este año una obra que llevaba años postergándose.

"He cambiado de opinión, porque este año también me he dado cuenta de que para nosotros no solo es importante contar con esos 2.000 asientos adicionales que genera la reforma, sino que la cubierta también es importante porque el nivel de nuestro evento y nuestras ambiciones son tan altas que ya no podemos posponer decisiones de este tipo", explicó.

La nueva pista central no solo tendrá la cubierta, sino una nuevas fachadas transparentes. La cubierta será desmontable, para la cual Sport e Salute prevé una inversión de aproximadamente 60 millones de euros.

"Entendemos que esta instalación funcionará aproximadamente 150 días al año, para eventos deportivos y otros eventos, con ingresos de 22 millones de euros anuales", apuntó Mezzaroma.

Ya para la edición de este año 2025, Italia llevó a cabo una reforma del recinto completo. Es ahora el doble de grande respecto a la pasada edición (20 hectáreas en lugar de las 10 que tenía en las anteriores ediciones), con más pistas que nunca en la historia de la competición y recibirá en torno a 400.000 espectadores en total, más que nunca. EFE