El líder socialista de Portugal anima al voto útil de cara a las elecciones legislativas

Lisboa, 16 may (EFE).- El líder del Partido Socialista (PS) de Portugal, Pedro Nuno Santos, apeló este viernes al voto útil en el tradicional descenso de Chiado, el paseo electoral con el que los principales partidos suelen cerrar su campaña en el centro de Lisboa, antes de los comicios legislativos del domingo.

"Que la gente vote y que vote por la única alternativa posible, el Partido Socialista, que no se queden en casa", dijo Santos en su discurso al final de la 'arruada', como se llaman en portugués estas caminatas electorales.

Pese a que las encuestas le dan como segundo, Santos se mostró convencido de que el PS va a ganar y derrotar a AD, la coalición de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, favorita en los sondeos.

"El día 18 vamos a ganar, vamos a derrotar a AD y vamos a derrotar las encuestas que se equivocaron en 2022, el año pasado y se van a equivocar otra vez", auguró.

Vestido con camisa blanca, como Montenegro horas antes, Santos inició la 'arruada' en la Praça de Luís Camões, como su rival político, y la terminó junto al museo MUDE de diseño, en Baixa Chiado, en pleno corazón de la capital.

En su comitiva iban cientos de partidarios que arrojaron confetis e iban pertrechados con banderas del PS y algunos con claveles rojos.

Una de ellas era Josefina, una jubilada que explicó a EFE que fue una de las primeras socias del PS: "Soy el número 2.632 o 3 no me acuerdo bien, tengo 70 años y ahora estoy aquí, no voy a desistir", dijo esta votante, que acudió con una insignia del partido.

Sobre Santos, afirmó que, pese a que no comenzó muy bien, "ahora ha mejorado".

Otro simpatizante del PS, el también jubilado João Augusto Almeida, describió, en declaraciones a EFE, al secretario general del partido, como "una persona seria" y con fe en los valores de "libertad, democracia y estado social" y señaló que va a votar el domingo para "defender la democracia.

Santos hizo el descenso de Chiado flanqueado por mujeres de su formación, como la líder parlamentaria y candidata a las elecciones municipales, Alexandra Leitão, y la que fuera ministra de Presidencia, Mariana Vieira da Silva, en el Gobierno del ex primer ministro socialista António Costa (2015-2024).

A lo largo del paseo, algunos votantes se acercaron a saludar a Santos, que fue obsequiado a la puerta de una cafetería con un pastel de nata.

En mitad de este acto, el político fue preguntado por los periodistas sobre posibles pactos con otros partidos de izquierda, a lo que el dirigente socialista señaló que él no es "ni comentador ni comentarista" para anticipar posibles escenarios poselectorales y que ya se verá cuando se sepa la configuración del Parlamento.

"El Partido Socialista tiene que ganar estas elecciones y es en lo que estamos (ahora), y después con el Parlamento que salga de las elecciones garantizaremos una solución de estabilidad para cuatro años, ya demostramos que somos capaces de hacer eso, yo mismo ya demostré que soy capaz de hacer eso", zanjó.

Santos se refería al pacto, negociado por él en nombre del PS, entre su partido y otras formaciones de izquierda, bautizado como la 'geringonça', que permitió en 2015 a Costa formar Gobierno pese a estar en minoría. EFE

