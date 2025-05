'Torch' George: "No tenía ni idea del gran impacto de los Globetrotters en la vida de las personas"

La integrante de los Harlem Globertrotters Cherelle 'Torch' George reconoce que "al principio" no tenía "ni idea del gran impacto" que este mítico equipo tiene "en la vida de las personas", como "grandes jugadores de baloncesto", pero también como "embajadores de buena voluntad", porque "no todos los jugadores profesionales" pueden ser parte de este grupo, pero estos sí pueden jugar en el "primer nivel".

La fiesta de los Harlem Globetrotters arranca en España este martes en el Pabellón Bintaufa de Menorca y seguirá por otras 10 ciudades españolas hasta el 25 de mayo. Esta gira no estará Torch, una de las referentes de este equipo, y que sabe que "el público en España es una locura" por "su entusiasmo" y "su energía siempre al máximo".

"Han pasado unos años desde que jugué en España, como cuatro o cinco, pero puedo recordar que era eléctrico, como si el pabellón temblara. Estamos orgullosos de ser capaces de crear recuerdos para los aficionados, y ellos crean recuerdos para nosotros también. Todavía tengo en casa mi pelota de Madrid, fue delante de 22.000 personas", relató en una entrevista a Europa Press.

Y el ambiente que se genera con los Globertrotters es, en parte, gracias a su actitud positiva y divertida. "Siento que muchos de los Globertrotters son como los payasos de la clase en la escuela, contando chistes, pero también somos embajadores de buena voluntad, amamos a nuestra comunidad, nos encanta devolver, ir a los hospitales", expresó.

"Aparte de ser sólo un jugador de baloncesto, somos grandes personas, grandes padres, grandes madres. Ser un Globetrotter es una oportunidad única en la vida, pero al mismo tiempo sentimos como si estuviéramos viviendo en nuestro propósito", agregó la jugadora.

Y es que Torch, cuando arrancó su etapa en los Globetrotters en 2017, "no tenía ni idea de lo grande del impacto que tendría en la vida de las personas". "Esto es mucho más grande que el baloncesto, esto es mucho más grande que yo, ha sido literalmente un sueño hecho realidad poder levantarme y desayunar en Bélgica, almorzar en el Reino Unido, cenar en Francia, ¿cuántas personas pueden decir que han hecho eso? No creo que muchas, esas pequeñas cosas las que nunca doy por sentadas", agradeció.

"Todos tienen una historia diferente para convertirse en Globetrotter, pero al final del día, todos son jugadores de baloncesto y todos aman el baloncesto. Aprendes los trucos más tarde, cuando haces la prueba, no te piden que hagas ningún truco, te piden que juegues al baloncesto, así que un Globetrotter es una persona muy hábil, pero tiene un gran carácter, ama este deporte, ama a los niños", describió las características de cada uno de los integrantes del mítico equipo.

Porque Torch defendió que "no todo el mundo puede ser un Globetrotter". "Tiene que ver con el baloncesto, pero también con otras cosas, carácter, pasión. ¿Sería Steph Curry un buen Globetrotter? Probablemente, porque también es un artista", reflexionó, pero dejó claro que muchos de sus compañeros "sin duda podrían pasar de ser un Globetrotter a un jugador de la NBA".

"Hace poco, un jugador pasó de ser un Globetrotter a estar en la G League. Así que tenemos talento. Somos deportistas. Lo último que quiero que se malinterprete es que no tenemos talento. No todos los jugadores profesionales pueden ser un Globetrotter. Pero los Globetrotters pueden ser, sin duda, jugadores profesionales de primer nivel", reiteró.

Torch, que pudo jugar partidos en la WNBA y apodada la 'Reina del dribbling', puede presumir de ser la primera mujer de los Globetrotters en poseer un Récord Mundial Guiness, al establecer la mejor marca mundial de volteretas con el balón bajo una pierna en un minuto con 32 giros. Y es que con sus 1,70 metros de estatura, rebosa calidad.

"Yo no diría que es difícil cambiar la mentalidad. Tuve la oportunidad de jugar en la WNBA, y fue muy divertido poder jugar al más alto nivel, fue un sueño hecho realidad. Mido 1,70 metros y mucha gente dijo que no lo lograría, así que fue genial. Pero la mentalidad es la misma: siempre quiero ser lo mejor que puedo ser. Quería ser la mejor mujer Globetrotter, ese era mi objetivo", señaló la que fuera escolta promediando más de 25 puntos en la universidad e incluida en el Salón de la Fama del Iowa Western Community College.

"Para mí es como levantarme cada día y ser auténticamente yo, no hay presión. En un mundo donde puedo ser cualquier cosa, voy a ser yo misma, y no hay presión en ser auténtica y ser yo misma. En la cancha, me encanta divertirme, bailar, tratar de inspirar a las chicas jóvenes, y fuera de la cancha, puedo ser algo introvertida, pero aún así me gusta divertirme y disfrutar", se definió.

Y es que la mujer en este equipo ya posee un rol sobresaliente. "El cielo es el límite. En cuanto a si creo que las mujeres pueden hacer lo que los hombres, creo que lo hemos demostrado. No hay límite en lo que las mujeres pueden hacer, somos igual de impactantes, tenemos el mismo talento, somos igual de influyentes. Sólo necesitábamos la exposición, el respeto. Y por fin tienen la exposición, el reconocimiento y el respeto", aplaudió.