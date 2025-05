Ramiro Vaca: "Jamás he consumido ninguna sustancia prohibida de forma intencional"

La Paz, 14 may (EFE).- El mediocampista del Bolívar Ramiro Vaca, que es uno de los goleadores de la Copa Libertadores, negó este miércoles haber consumido "de forma intencional" alguna "sustancia prohibida", después de que la Conmebol le suspendiera provisionalmente por una "supuesta infracción a la normativa antidopaje".

"He sido notificado de un resultado adverso en un control antidopaje. Desde el primer momento he colaborado con total transparencia con las autoridades correspondientes. Jamás he consumido ninguna sustancia prohibida de forma intencional", señaló Vaca en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El también centrocampista de la selección boliviana defendió que cree "en el juego limpio y en lo sano que es el fútbol", por lo que aseguró que "jamás" pondría en riesgo su carrera, ni la reputación que construyó "con mucho esfuerzo y trabajo".

"Estoy trabajando con mi club, abogados y especialistas para aclarar completamente la situación. Confío en que se demostrará mi buena fe y profesionalismo", sostuvo.

También agradeció a su familia, al Bolívar y a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por su respaldo "en este proceso difícil".

El martes, la Academia de La Paz informó en un comunicado que fue notificada por la Conmebol "sobre la suspensión provisional" de Vaca "por una supuesta infracción a la normativa antidopaje".

La prueba se efectuó después del partido que jugó Bolívar el miércoles pasado en su visita a Perú ante el Sporting Cristal, por la cuarta jornada del grupo G del torneo continental, que concluyó con un 2-1 a favor de los locales y en el que Vaca anotó un gol.

El equipo boliviano anunció que "ha iniciado el proceso legal" y que "acompañará al jugador" durante el proceso que establecen los reglamentos en este tipo de casos.

"Confiamos en la integridad de Ramiro y en que no ha consumido ninguna sustancia prohibida de manera voluntaria. Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el juego limpio, y confiamos en que los procedimientos permitirán esclarecer los hechos", señaló el club celeste.

El futbolista era considerado pieza fundamental del Bolívar para el compromiso de este jueves ante el Palmeiras, en Brasil.

Vaca, de 25 años, es la principal figura y el goleador del Bolívar en la Libertadores, con 5 tantos, junto al delantero argentino Hernán Barcos, del Alianza Lima peruano, y el brasileño Alan Patrick, del Internacional de Porto Alegre.

El mediocampista también viste la camiseta 10 de Bolivia en los partidos que la Verde ha disputado en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

En las últimas horas, Vaca recibió muestras de apoyo en redes sociales de parte del técnico del Bolívar, el argentino Flavio Robatto, y de sus compañeros celestes, como el portero Carlos Lampe y el argentino Patricio Rodríguez. EFE