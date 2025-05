Presidente de Finlandia: El sur global debe poder buscar sus propias soluciones climáticas

Dar es Salam, 15 may (EFE).- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, afirmó este jueves en Tanzania que las naciones ricas, cuyo desarrollo fue muy contaminante, no deberían pedir los mismos estándares medioambientales a los países del sur global, que pueden buscar sus propias soluciones innovadoras.

"Lo que me resulta bastante frustrante a menudo cuando hablamos del cambio climático a gran escala es que los occidentales vengan al sur global o a otros lugares diciendo: 'Tenéis que seguir exactamente las mismas normas que nosotros, tenéis que fijar los mismos objetivos'", dijo Stubb al participar en una conferencia sobre innovación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Dar es Salam, la capital económica del país.

"Creo que es injusto (...) La respuesta correcta es que no puedes venir y decirme a mí, en el sur global, que no innove y encuentre soluciones que quizás son contaminantes durante un tiempo, básicamente dando el mensaje de que tú creaste toda tu riqueza económica en base a la contaminación y ahora, de pronto, a mí no se me permite hacerlo", aseveró el presidente finlandés.

"Lo que quiero decir es que, una vez salimos de este modo de obligar a alguien a hacer algo, se empiezan a hacer las innovaciones y entonces es cuando se encuentran las soluciones", añadió.

Stubb participó en el acto del PNUD después de que su país firmara el pasado mes de abril un acuerdo con esta agencia de la ONU por valor de 2 millones de euros (2,2 millones de dólares) para impulsar la innovación en el sector forestal y de los recursos naturales tanzanos.

El mandatario visitó también este jueves el Museo Nacional del país africano e intervino en un seminario sobre el legado del expresidente de Finlandia (1994-2000) y premio Nobel de la Paz Martti Ahtisaari, organizado por su contribución a "la paz y la reconciliación" internacional.

A través de la red social X, Stubb destacó que fue en Tanzania donde empezó la "carrera como mediador" de Ahtisaari, quien "se hizo amigo de los movimientos por la independencia y comprendió el principio que siguió durante toda su carrera: solo las partes del conflicto pueden hacer la paz". "No se puede traer desde fuera".

El viaje de Estado de Stubb, que empezó el miércoles y se extenderá hasta el viernes, coincide con las celebraciones del sexagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre Finlandia y Tanzania.

La última visita de un presidente finlandés a este país africano tuvo lugar en 2003, cuando viajó al país la entonces presidenta, Tarja Halonen (2000-2012).

Stubb realizó esta semana otra visita de Estado de tres días a Kenia, donde se reunió con su presidente, William Ruto, ofreció una conferencia en la Universidad de Nairobi y clausuró la segunda edición del foro empresarial de la Unión Europea (UE) y Kenia, celebrado el lunes y martes pasados en la capital keniana. EFE