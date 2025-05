Correa: “Simeone y el club me dieron la libertad de decidir mi futuro”

Madrid, 15 may (EFE).- El argentino Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid, reveló que tanto Diego Simeone, su entrenador, como el club le han dado “la libertad de decidir su futuro” y explicó que lo determinará cuando termine el Mundial de Clubes.

Estás declaraciones las hizo en una entrevista a ‘Los Edul’, emitida este jueves en su canal oficial y que se produjo hace tres semanas.

“Lo que quiero ya lo he hablado con él ‘Cholo’ y con el club. Me respetan y saben que entregué todo acá de mí para ayudar al equipo. Siempre puse todo de mí, prioricé el equipo antes que yo. Saben y me entienden. Me dieron la libertad de decidir qué quiero hacer para mi futuro”, explicó Correa.

“Todavía me queda un año de contrato con el Atlético, me he reunido con Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado del Atlético), me ha dicho que me quiere renovar, el Cholo me ha dicho que está contento con mi trabajo, que me entiende y que decida lo que yo sienta que es mejor para mí”, abundó.

“Trato de disfrutar ahora lo que queda de estos partidos y los entrenamientos. Después, ir con todas las pilas al Mundial de Clubes también y ya después, cuando termine eso, ver qué va a ser de mi futuro”, pospuso el futbolista sobre su decisión.

En la entrevista, realizada hace tres semanas, Correa hablan de que “salen algunas noticias”, como que tiene “un preacuerdo con otro equipo, y eso es mentira”.

”Yo no tengo ningún preacuerdo con nadie. Estoy concentrado como siempre lo hice en el equipo, en seguir mejorando como futbolista. Yo no tengo ningún preacuerdo con ningún equipo”, expuso entonces durante la entrevista.

En las últimas semanas, se ha vinculado al futbolista para la próxima temporada al Tigres mexicano. EFE