Apple planea añadir función de desplazamiento ocular a sus gafas Vision Pro

(Bloomberg) -- Apple Inc. está desarrollando una función para sus gafas Vision Pro que permitirá a los usuarios desplazarse por el software con la mirada, con el objetivo de mejorar el dispositivo mediante una interfaz innovadora.

Según personas con conocimiento del tema, la función de desplazamiento ocular se está probando como parte de visionOS 3, la próxima versión del sistema operativo de Vision Pro. Actualmente, el dispositivo ya permite a los usuarios navegar por el sistema mirando objetos y seleccionándolos con los dedos.

La idea es aprovechar el hardware y software de seguimiento ocular existente en Vision Pro para llevar el sistema un paso más allá, dijeron las personas, que solicitaron anonimato por tratarse de tecnología en desarrollo. Apple planea presentar el nuevo visionOS durante su conferencia anual para desarrolladores, que comenzará el 9 de junio.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

También se espera que la compañía presente importantes actualizaciones de iOS, iPadOS y macOS en el evento, incluidas mejoras que harán que la experiencia de usuario entre plataformas sea más coherente. El martes, Apple anunció una serie de futuras funciones de accesibilidad para sus dispositivos, incluida la compatibilidad con empresas que trabajan en interfaces controladas por neuronas.

El equipo responsable de visionOS fue reorganizado el mes pasado. El personal fue trasladado del antiguo Vision Products Group a un nuevo equipo conjunto de Siri y visionOS, dentro de la división de ingeniería de software. Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino (California), declinó hacer comentarios.

La función funcionará en todas las aplicaciones integradas de Apple en Vision Pro, cuyo precio inicial es de US$3.499. Además, la compañía está preparando herramientas para que los desarrolladores integren esta capacidad en sus propias aplicaciones. Aunque el dispositivo no ha sido un éxito comercial, Apple continúa sumando funciones para demostrar su potencial y mejorar la experiencia de los primeros usuarios.

Simultáneamente, Apple trabaja en nuevos dispositivos para ampliar la línea Vision. Entre ellos se incluyen un modelo más ligero y otro que se conecta a un Mac para ejecutar aplicaciones que requieren baja latencia. La empresa también desarrolla gafas inteligentes, tanto con realidad aumentada como sin ella. Se espera que el modelo con realidad aumentada utilice eventualmente el mismo sistema operativo del Vision Pro.

Hace años, Samsung Electronics Co. incorporó una función de desplazamiento ocular en algunos smartphones mediante cámaras frontales. Sin embargo, no logró atraer al público.

Apple, por su parte, agregó el año pasado una función de seguimiento ocular al iPhone y al iPad, enfocada en personas con discapacidad. Esta opción permite controlar un puntero en pantalla sin necesidad de interactuar físicamente con las aplicaciones y el contenido.

En marzo, Apple lanzó visionOS 2.4, una actualización relevante que incluyó la nueva app Spatial Gallery para visualizar contenidos en 3D. También sumó la plataforma Apple Intelligence e integró más profundamente el software con el iPhone. La empresa se prepara para lanzar iOS 19 junto con el nuevo visionOS, que incluirá funciones como un modo de optimización de batería basado en IA y traducción en tiempo real para los AirPods.

Nota Original: Apple Plans to Add Eye-Scrolling Feature to Vision Pro Headset

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.